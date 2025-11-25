Javier Calvo aclara su ruptura con Ambrossi y desmiente rumores sobre un amor con Guitarricadelafuente

Javier Calvo ha reaparecido ante la prensa para poner fin a las especulaciones surgidas en torno a su vida personal tras su reciente ruptura con Javier Ambrossi. El director y creador televisivo quiso dejar claro que, pese al fin de la relación, el vínculo entre ambos sigue intacto: "Éramos mejores amigos antes de estar juntos y lo seguimos siendo. Es la persona más importante de mi vida todavía", aseguró con total naturalidad.

El artista insistió en que no existe tensión entre ellos y que continúan compartiendo planes: "Somos amigos, somos un grupo de amigos y lo vamos a seguir siendo", comentó entre risas.

Desmiente rumores sentimentales

Calvo también aprovechó para zanjar los rumores que lo vinculaban con otros nombres del panorama artístico como Álvaro Lafuente, cantante conocido como Guitarricadelafuente. Aunque no lo hizo directamente, la mujer que lo acompañaba negó tajantemente con humor cualquier nuevo romance: "Ni guitarrita ni flauta travesera. Está conmigo porque le he cambiado de acera… terapia de conversión", bromeó entre carcajadas, ironizando sobre las conjeturas que han circulado en redes sociales.

Preguntado por los comentarios que lo relacionaban con su compañero de rodaje, Calvo aclaró que la realidad es muy distinta. Llevan meses trabajando juntos en México y, lejos de una relación sentimental, lo que se ha forjado entre ellos es una profunda amistad: "Es una de las personas más increíbles que conozco. Su novio es increíble. Somos amiguísimos, somos hermanos, somos familia". "Es una de las personas más importantes de mi año", añadió. El director destacó que ha sido una de las experiencias más especiales de su año: "Hemos vivido algo increíble juntos. Hemos rodado la película más bonita que hemos rodado nunca", afirmó, emocionado.

Sobre su estado sentimental, fue claro: "Siempre hay que estar abierto al amor. Siempre", aunque reconoció que ahora mismo está centrado en sus proyectos profesionales.