Polémica de Anabel Pantoja en Telecinco: "Estoy amargada y desmotivada"

La llegada de Anabel Pantoja a la final del programa de televisión Bailando con las Estrellas ha desatado una ola de críticas en redes sociales y parte de la audiencia, quienes consideran que su permanencia y la eliminación de otros concursantes con mejor valoración técnica es injusta. El malestar general se intensificó tras una semifinal donde Pantoja, a pesar de recibir una de las puntuaciones más bajas por parte del jurado, se salvó gracias al voto popular, quedando fuera competidores con un nivel de baile superior. Numerosos usuarios de plataformas digitales calificaron la situación de "vergüenza", "tongo" y señalaron a la organización del talent show por supuestamente permitir que la popularidad de la influencer se impusiera sobre el mérito artístico y técnico. El enfado fue evidente cuando la diferencia en la calidad de las coreografías entre Pantoja y otros participantes como Blanca Romero era notable, pero esta última resultó eliminada.

Ante la avalancha de comentarios negativos y mensajes que incluso le pedían que abandonara el concurso, Anabel Pantoja ha recurrido a sus propias redes sociales, particularmente a su perfil de Instagram, para responder. Se ha mostrado visiblemente dolida, llegando a confesar que en ocasiones se ha sentido "amargada y desmotivada" por los ataques. No obstante, ha defendido su recorrido en el programa, asumiendo que ella no posee la preparación ni la edad de algunos de sus compañeros y que su participación representa el esfuerzo de una persona "de a pie" que empieza desde cero. En sus declaraciones, ha agradecido el apoyo del público que la ha votado, señalando que se ha dado cuenta de que "la gente me quiere, la gente que nos vota".

Además, la concursante ha lanzado una crítica velada al jurado, sugiriendo que solo valoran "las acrobacias, los portés, las aberturas de piernas", aspectos que ella no puede realizar. Argumenta que el programa también es sobre aprender a bailar y entretener. Su compañero de baile, Álvaro Cuenca, la ha apoyado públicamente, destacando que Pantoja es "la más carismática, magnética y disfrutona" y que ella es "el premio de la edición", un mensaje que ella misma compartió para reforzar su postura. También ha comparado su situación con la de su amiga Belén Esteban, quien también fue acusada de tongo en otro concurso similar a pesar de ganar gracias al apoyo popular. Pantoja ha zanjado que, si por ella fuera, "estaría viéndolo desde casa", pero se agarra al cariño del público para seguir en la final, insistiendo en que ella merece vivir esta aventura como cualquier otro compañero.