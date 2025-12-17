Olga Moreno se derrumba en directo y confirma el duro momento que atraviesa

Lo que comenzó como una serie de rumores durante el verano de 2025 se ha convertido en una realidad imposible de ocultar. Olga Moreno, que parecía haber encontrado la estabilidad junto a su representante, Agustín Etienne, atraviesa una crisis profunda que ha terminado por estallar de la forma más inesperada: ante las cámaras de televisión.

El punto de inflexión ocurrió durante su reciente participación en el programa El tiempo justo, conducido por Joaquín Prat. En un momento de la emisión, y sin que mediara ninguna pregunta conflictiva, la ganadora de Supervivientes 2021 sufrió un colapso emocional que la dejó sin habla y envuelta en lágrimas durante varios minutos. Esta vulnerabilidad pública no solo confirmó que su estado de ánimo, sino que vino acompañada de una ausencia reveladora: Agustín Etienne no estaba en las instalaciones de Mediaset.

El argentino, que hasta ahora era su sombra y principal apoyo profesional, no acudió a la cita, marcando una distancia que muchos interpretan como definitiva.

Este bache sentimental no es nuevo. Ya el pasado mes de agosto, tras un viaje a Formentera que supuestamente serviría para unir a la pareja, saltaron las alarmas sobre una posible ruptura. Aunque poco después se dejaron ver en Madrid en actitud cariñosa, el entorno cercano asegura que aquella reconciliación fue frágil y forzada. A esto se suma el complejo frente familiar, marcado por el distanciamiento profesional entre Rocío Flores y el propio Etienne, una situación que ha colocado a Olga en una posición insostenible entre el afecto y la lealtad.

Hace apenas unos días, la propia empresaria dejaba entrever el desgaste al definir su situación sentimental con un frío "estamos", acompañado de un gesto de evidente tristeza. Tras su crisis nerviosa en el plató, Olga ha decidido refugiarse en su círculo íntimo de Málaga, alejándose del foco mediático de la capital. Mientras tanto, el silencio de Agustín Etienne aumenta las especulaciones sobre el fin de una historia de amor que nació para sanar heridas y que, hoy por hoy, parece haber llegado a su límite.