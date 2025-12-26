Los Alba se reúnen en Navidad sin Cayetano Martínez de Irujo ni Bárbara Mirjan

Alejandro Sanz y Candela Márquez, después de varios mensajes malintencionados en redes, están más tranquilos y discretos en las últimas horas. A Alejandro, además de relacionarle con Andrea Gara, también le han salido novias antiguas, como Marta Marín, que dijo hace unos meses que habían sido amantes durante una década. Hace 13 años ella lo contó, cuando el cantante estaba con Raquel Perera. Mientras, Shakira y Antonio de la Rúa, a pesar de los rumores después de ser pareja, mantienen una relación meramente profesional.

Estamos en Navidad y los famosos muestran su faceta más solidaria. David Bisbal ha visitado por sorpresa el Hospital Universitario HM Madrid Río durante la tarde de Nochebuena. Ha entrado en las habitaciones de algunos pacientes y les ha cantado villancicos. También habrá un partido benéfico de fútbol convocado por Richy Castellanos a favor de la Fundación Teodora.

Los Alba se han reunido en el Palacio de Liria para celebrar la Navidad, con alguna ausencia. No han estado Cayetano Martínez de Irujo ni su mujer, Bárbara Mirjan, a pesar de que la relación entre el duque y su hermano es ahora más fluida que hace unos meses. Quizás debido a esa ausencia, sí estuvieron presentes Inka Martí, seguida de su marido, Jacobo, quienes no acudieron a la boda de Cayetano porque "tenían un viaje programado con antelación". Después llegaron Eugenia y su marido Narcís Rebollo, así como los duques de Huéscar Carlos y Sofía Palazuelo, los condes de Osorno, Fernando y Belén Corsini. También estuvo presente Carlos, duque de Alba, así como Fernando, que ya se encuentra mejor del cáncer que le fue diagnosticado y que celebró hace unos días en un club privado de Madrid con sus seres queridos. Mientras, Genoveva Casanova ha celebrado la Nochebuena en México con sus dos hijos por lo que se ve que ya no tiene el mismo protagonismo de siempre en la vida de Cayetano.

El discurso de Felipe VI, más institucional y menos emotivo que en años anteriores y de nueve minutos de duración, se ha celebrado en el Salón de Columnas del Palacio Real. Además del árbol de Navidad, había también un pequeño Belén que se conserva en el Monasterio de las Descalzas Reales. No hemos visto fotos de sus hijas ni de la reina; solo en la alusión final y en un vídeo posterior a la grabación se vieron distintos momentos de los viajes protagonizados por los cuatro durante este año. Y sin mención a su padre.

Por su parte, la monarquía británica vuelve a dar una lección de lo que es ser una monarquía, con un mensaje de Carlos III desde la Abadía de Westminster, la misa tradicional en Sandringham y el concierto de villancicos de Kate Middleton con la princesa Charlotte como protagonista.