Recordamos las portadas más importantes del 2025
El años 2025 nos ha dejado una serie de portadas muy interesantes protagonizadas por los personajes más relevantes.
La portada de la princesa Leonor durante una escala con el buque escuela en uruguay en el buque-escuela Juan Sebastián Elcano ha sido una de las portadas más comentadas del año 2025.
La separación de Irene Rosales y Kiko Rivera nos sorprendió a finales de agosto, después de 11 años de relación, 9 de matrimonio y dos hijas en común.
Bertín Osborne posó por primera vez y sin la presencia de Gabriela Guillén, para presentar a su hijo pequeño Arian David
La reacción de Isabel Pantoja visitando la ermita de la Virgen del Rocío, llamó la atención por la emoción de la tonadillera, que sigue sin mantener relación con sus hijos.
El momento más difícil de Anabel Pantoja por la salud de Alma nos impactó el pasado mes de enero.
La boda de Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan tuvo lugar en Sevilla el pasado 4 de octubre, Después de casi una década de relación, la pareja se dio el “sí, quiero” en el templo del Cristo de los Gitanos, al que tanta devoción tenía la duquesa Cayetana.
Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski se dieron el "sí, quiero" el pasado 18 de octubre en Abadía Retuerta LeDomaine, a la que la revista ¡Hola! dedicó dos portadas.
Una de las parejas más mediáticas de la música y el streaming en España, Aitana y Plex, comenzaron su romance a mediados de 2025.
En el año de la publicación de sus controvertidas memorias, el rey Juan Carlos ha protagonizado varias portadas en su revista de cabecera. Ene enero, reunió a sus hijos y nietos en Abu Dabi con motivo de su cumpleaños.
Una de las pocas bodas reales de 2025, fue la del príncipe Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinogiannis, en la que fue la última aparición de la princesa Irene de Grecia.
Mar Flores publicó su libro “Mar en calma" que consiguió levantar ampollas entre algunas de las personas que formaron parte de su vida.
Iker Casillas volvió a ser noticia, en esta ocasión por unas imágenes con María José Suárez
La primera entrevista de Irene Rosales después de su ruptura con Kiko Rivera
La supuesta relación de Iker Casillas y la modelo de entretenimiento para adultos Claudia Bavel hizo correr ríos de tinta y alguna que otra entrevista en TV.
El debut de las gemelas de Tita Thyssen, Carmen y Sabina en la primera portada de ¡Hola! del 2025