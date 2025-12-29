Menú
Corazón

Recordamos las portadas más importantes del 2025

El años 2025 nos ha dejado una serie de portadas muy interesantes protagonizadas por los personajes más relevantes.

1 / 15

La portada de la princesa Leonor durante una escala con el buque escuela en uruguay en el buque-escuela Juan Sebastián Elcano ha sido una de las portadas más comentadas del año 2025. 

2 / 15

La separación de Irene Rosales y Kiko Rivera nos sorprendió a finales de agosto, después de 11 años de relación, 9 de matrimonio y dos hijas en común. 

3 / 15

Bertín Osborne posó por primera vez y sin la presencia de Gabriela Guillén, para presentar a su hijo pequeño Arian David 

4 / 15

La reacción de Isabel Pantoja visitando la ermita de la Virgen del Rocío, llamó la atención por la emoción de la tonadillera, que sigue sin mantener relación con sus hijos. 

5 / 15

El momento más difícil de Anabel Pantoja por la salud de Alma nos impactó el pasado mes de enero. 

6 / 15

La boda de Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan tuvo lugar en Sevilla el pasado 4 de octubre, Después de casi una década de relación, la pareja se dio el “sí, quiero” en el templo del Cristo de los Gitanos, al que tanta devoción tenía la duquesa Cayetana. 

7 / 15

Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski se dieron el "sí, quiero" el pasado 18 de octubre en Abadía Retuerta LeDomaine, a la que la revista ¡Hola! dedicó dos portadas. 

8 / 15

Una de las parejas más mediáticas de la música y el streaming en España, Aitana y Plex, comenzaron su romance a mediados de 2025. 

9 / 15

En el año de la publicación de sus controvertidas memorias, el rey Juan Carlos ha protagonizado varias portadas en su revista de cabecera. Ene enero, reunió a sus hijos y nietos en Abu Dabi con motivo de su cumpleaños. 

10 / 15

Una de las pocas bodas reales de 2025, fue la del príncipe Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinogiannis, en la que fue la última aparición de la princesa Irene de Grecia. 

11 / 15

Mar Flores publicó su libro “Mar en calma" que consiguió levantar ampollas entre algunas de las personas que formaron parte de su vida. 

12 / 15

Iker Casillas volvió a ser noticia, en esta ocasión por unas imágenes con María José Suárez

13 / 15

La primera entrevista de Irene Rosales después de su ruptura con Kiko Rivera

14 / 15

La supuesta relación de Iker Casillas y la modelo de entretenimiento para adultos Claudia Bavel hizo correr ríos de tinta y alguna que otra entrevista en TV. 

15 / 15

El debut de las gemelas de Tita Thyssen, Carmen y Sabina en la primera portada de ¡Hola! del 2025

Temas

Recomendamos

0
comentarios