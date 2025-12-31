Sonia Moldes, feliz ante su quinta boda: "Es el amor de mi vida"

Tras una vida sentimental llena de giros, bodas y rupturas muy comentadas, Sonia Moldes afronta una nueva etapa personal con enorme ilusión: se casa por quinta vez y lo hace convencida de que, ahora sí, ha encontrado a la persona con la que quiere pasar el resto de su vida. La empresaria, que nunca ha escondido su fe en el amor pese a los tropiezos, se muestra radiante y segura de este nuevo paso, dejando claro que no ve este enlace como "otra boda más", sino como la definitiva.

Sonia lo cuenta sin dudas cuando habla de su futuro marido: "Bueno, me espero que sí, estoy convencida que sí". A la hora de explicar por qué siente que esta vez es diferente, lo resume en una frase contundente: "Pues estoy convencida porque es el amor de mi vida". Con estas palabras deja atrás cualquier sombra del pasado y se reafirma en que ha encontrado una relación sólida y estable que le aporta la seguridad que siempre ha buscado.

Este enlace tendrá, además, un componente muy emotivo en lo familiar. Sin la presencia de sus padres, será su hermano quien tenga un papel protagonista en la ceremonia. "Sí, por desgracia no tenemos padres y él va a ser el padrino", explica Sonia, dejando entrever la carga sentimental que tendrá ese momento en el que su hermano la acompañe hasta el altar. Un gesto que refuerza el vínculo entre ambos y que convierte la boda no solo en una celebración del amor de pareja, sino también de la unión familiar.