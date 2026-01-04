Cuando Alec Baldwin pensó en suicidarse

Pocos días antes de que terminara el año 2025, el actor Alec Baldwin realizó unas declaraciones acerca del accidente sufrido en 2021, al disparar fortuitamente un arma que creía cargada con balas de fogueo y produjo la muerte instantánea de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de Rust. Desde entonces no quiso conceder entrevista alguna, siendo ahora cuando ha decidido referirse a tan penoso episodio, que le ha producido desesperación, incluso ganas de irse al otro mundo por propia voluntad.

"El mayor dolor lo sentí por mi esposa y mis hijos. Me veían sentado en un rincón de mi casa, sin poder moverme. Durante un año estuve durmiendo siestas debido a mi estado mental. Todo eso me rompió cada nervio de mi cuerpo espiritualmente, financieramente, profesionalmente y afectó mi salud".

El actor retiene en su memoria aquella fecha fatídica: el 21 de octubre de 2021. Piensa todas las noches en cuanto sucedió ese día en el rodaje, ajeno a su voluntad: "Todo eso me ha quitado al menos diez años de mi vida. Llegas al punto de que piensas que no quieres despertarte al día siguiente. Menos mal que encontré la fe en Dios para no quitarme la vida".

En dos ocasiones, algo inusual, el caso de la muerte de la directora de fotografía y de las heridas que sufrió un miembro del equipo de la película fue juzgado con severidad y el proceso duró tres años, hasta que finalmente fue desestimado y no puede ser objeto de un nuevo juicio. El conocido actor se enfrentaba a una pena de dieciocho meses de prisión y una multa de cinco mil dólares. Poca pena nos parece dada la gravedad del caso.

Alec Baldwin, durante esos tres años sometido a la justicia norteamericana, no solo padeció psicológicamente una crisis depresiva, como ha recordado estos días, sino que permaneció en el paro, sin ofertas de trabajo y en caso de que le llegara alguna propuesta cinematográfica no se veía con fuerzas para reanudar su profesión.

Contó con la permanente ayuda de su esposa, Hilaria Thomas, con quien contrajo matrimonio en 2012, veintiséis años menor que Baldwin, instructora de yoga. Con anterioridad estuvo casado con Kim Basinger entre 1993 y 2002. De ambas uniones fue padre de ocho hijos. Es un hombre muy familiar.

Con una interesante filmografía, repartida en diversos géneros, destacando en la comedia, donde Alec alcanzó notables resultados, cerramos estas líneas contando su participación en Saturday Night Live, un programa de gran audiencia, conocido en el argot internacional como late show. En él estuvo interpretando cuatro temporadas el personaje de Donald Trump, con éxito de audiencia. Baldwin, recordando ese trabajo, dijo que no disfrutó haciéndolo. Y acerca de la doble estancia en la Casa Blanca de Trump ha añadido: "Estoy en desacuerdo con él".