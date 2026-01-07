PRENSA ROSA
Las portadas de la prensa rosa (07/01/26)
Como cada miércoles, las revistas llegan cargadas de nuevos temas.
Diez Minutos
La revista apuesta fuerte por la pareja más mediática del panorama nacional y por reconciliaciones inesperadas en este inicio de año. Tamara Falcó e Íñigo Onieva: Reportaje exclusivo sobre los ambiciosos proyectos de la pareja para 2026. Íñigo prepara un nuevo negocio de hostelería, mientras Tamara negocia su propio programa de televisión. Lara Álvarez y Perico Durán: Se confirma su tercera oportunidad sentimental con fotos de la pareja paseando de la mano por Madrid. La presentadora ha respondido con un enigmático "¡Dios dirá!". Kiko Rivera: Información sobre su nueva pareja, un romance que parece consolidarse tras un final de año movido para el DJ.
Semana
La revista Semana lleva en su portada la increíble mansión que Cristiano Ronaldo –a quien vemos con Georgina– ha levantado en una exclusiva urbanización de Cascais, la más cara de Portugal. Anabel Pantoja y David Rodríguez: la prima de la tonadillera más famosa lleva a su hija en brazos mientras la familia camina por la playa. Lola, la nueva pareja de Kiko Rivera, y la noticia en el faldón de la segunda paternidad de Joaquín Prat con su pareja, Alexia Pla.
¡Hola!
El número de este miércoles ¡Hola! regresa a los personajes clásicos del corazón con la boda de Fernando ‘Gigi’ Sarasola y Eva Zaldívar. El afamado exjinete campeón de España de hípica, ha escogido Punta Cana (República Dominicana) para contraer matrimonio con su novia, reconocida arquitecta y que vistió cinco modelos. En el mismo número se puede ver la celebración ofrecieron a sus invitados/as, entre otras, Samantha Vallejo-Nágera, Patricia Olmedilla, Mónica de Tomás y Ana Bono.