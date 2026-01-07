1 / 3

Diez Minutos

La revista apuesta fuerte por la pareja más mediática del panorama nacional y por reconciliaciones inesperadas en este inicio de año. Tamara Falcó e Íñigo Onieva: Reportaje exclusivo sobre los ambiciosos proyectos de la pareja para 2026. Íñigo prepara un nuevo negocio de hostelería, mientras Tamara negocia su propio programa de televisión. Lara Álvarez y Perico Durán: Se confirma su tercera oportunidad sentimental con fotos de la pareja paseando de la mano por Madrid. La presentadora ha respondido con un enigmático "¡Dios dirá!". Kiko Rivera: Información sobre su nueva pareja, un romance que parece consolidarse tras un final de año movido para el DJ.