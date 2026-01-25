El emotivo último adiós a Valentino en Roma con Rafael Medina y Tassilo de Bulgaria portando el féretro

El pasado viernes, 23 de enero se celebró en Roma, concretamente en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, el último adiós a Valentino Garavani, quien fuera conocido como "el emperador de la moda".

Una ceremonia cuidadosamente diseñada que acogió a numerosos rostros conocidos y grandes de la moda como el director creativo de su firma durante más de veinte años, Pierpaolo Piccioli; Maria Grazia Chiuri, exdirectora creativa de Valentino y actualmente en Dior; el actual director creativo Alessandro Michele; el diseñador Tom Ford, Donatella Versace acompañada de su hija Allegra, Anna Fendi, Matteo Marzotto o Brunello Cucinelli; Antoine Arnault, vicepresidente y CEO de Christian Dior, y su esposa, la modelo Natalia Vodianova; la exdirectora de Vogue Estados Unidos, Anna Wintour; la crítica de moda Suzy Menkes; la actriz Anne Hathaway; la modelo e influencer Bianca Brandolini; la actriz Elizabeth Hurley con su hijo Damien; la influencer Olivia Palermo y su marido Johannes Huebl; el príncipe Pierre d'Arenberg y Ernesto de Hannover.

Rafael Medina y familiares de Valentino esperando la llegada del féretro de Valentino

El féretro fue portado por varios de los familiares más queridos de Valentino, y entre los que también se encontraban los hijos de dos de sus grandes amigas y musas: Rafael Medina, duque de Feria e hijo de Naty Abascal, y Tassilo de Bulgaria, hijo de Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal, así como los ahijados de Valentino Anthony y Sean Souza. Tassilo Sajonia-Coburgo, de 23 años, reside ahora en Boston donde colabora como DJ y es conocido con el nombre artístico de Silo. Al igual que su hermana, conocida como Ona Mafalda, es un apasionado de la música. El hijo menor de Kyril y Rosario Nadal no se prodiga mucho en público, aunque se le vio del brazo de su madre en la cena de gala con motivo del 18.º cumpleaños de la princesa Ingrid Alexandra de Noruega.

Nati Abascal, musa y gran amiga de Valentino

Quien fuera su pareja y socio, Giancarlo Giammetti agradeció a todos los asistentes que viajaran hasta Roma y "también por afrontar esta misa tan larga, pero es nuestra religión y Valentino la amaba. ¿Qué puedo decir? Quería agradecer a Valentino haberme enseñado la belleza. A través de él he descubierto qué quería decir. Nos conocimos de chiquillos, hemos soñado las mismas cosas, hemos conseguido realizar muchas. Haré de todo para que no se te olvide". Concluyó.

El templo estaba decorado en su interior con flores blancas y coronas, entre otras de la familia Armani, Claudia Schiffer o Sophia Loren con la frase "Sempre nel mio cuore". Una gran fotografía de un sonriente Valentino en blanco y negro presidía la ceremonia.

El féretro entró puntual a las once de la mañana con la música de la "Lacrimosa" del Requiem de Mozart y salió con el aria "O mio babbino caro". Tras la misa, el féretro fue transportado al cementerio Flaminio de Prima Porta.