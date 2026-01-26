Kanye West dice ahora que no es antisemita: "Sufrí un episodio maníaco de cuatro meses"

La reputación de Kanye West, uno de los músicos más influyentes de la última década, se hundió por culpa de una serie de comentarios antisemitas y apología del nazismo. El cantante y productor estadounidense perdió contratos millonarios de colaboración con marcas como Balenciaga, GAP o Adidas, además de una legión de fans que primero quiso reírle las gracias, pero que terminó por soltarle la mano.

En una carta a toda página publicada por el diario The Wall Street Journal, West se disculpa por su comportamiento y atribuye sus comentarios a un "episodio maníaco de cuatro meses". "Lamento y estoy profundamente mortificado por mis acciones y me comprometo a rendir cuentas, recibir tratamiento y un cambio significativo. Sin embargo, esto no justifica lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío y a la comunidad negra que me sostuvo en todos los altibajos y en los momentos más oscuros. La comunidad negra es, sin duda, la base de quien soy. Lamento mucho haberos decepcionado", comienza el texto.

"A principios de 2025 sufrí un episodio maníaco de cuatro meses de comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo que destruyó mi vida. A medida que la situación se volvía cada vez más insostenible, hubo momentos en que ya no quería estar allí. Tener trastorno bipolar es un estado notable de enfermedad mental constante. Cuando entras en un episodio maníaco, te sientes enfermo. Cuando no estás en un episodio, eres completamente 'normal'. Y es entonces cuando los estragos de la enfermedad golpean con más fuerza", continúa, dando detalles sobre su enfermedad.

Tuits ya borrados de Kanye West

"Al tocar fondo hace unos meses, mi esposa [Bianca Censori] me animó a buscar ayuda. He encontrado consuelo en foros de Reddit. Varias personas hablan de sufrir episodios maníacos o depresivos de naturaleza similar. Leí sus historias y me di cuenta de que no estaba solo. No soy el único que les arruina la vida a los demás una vez al año a pesar de tomar medicamentos a diario y que los supuestos mejores médicos del mundo me digan que no soy bipolar, sino que simplemente experimento 'síntomas de autismo'", relata.

"Mis palabras como líder en mi comunidad tienen impacto e influencia global. En mi obsesión, perdí por completo esa noción. A medida que encuentro mi nuevo punto de partida mediante un régimen eficaz de medicación, terapia, ejercicio y una vida sana, he encontrado una claridad renovada y muy necesaria. Estoy dedicando mi energía al arte positivo y significativo: música, ropa, diseño y otras ideas nuevas para ayudar al mundo. No pido compasión ni un regreso gratuito, aunque aspiro a ganarme vuestro perdón. Escribo hoy simplemente para pediros paciencia y comprensión mientras encuentro el camino a casa", sentencia.

Tras aquel episodio maníaco, Kanye West confirmó que su mujer le abandonó debido a los inquietantes tuits publicados en la red social X. El rapero caído en desgracia detalló en su nueva canción BIANCA que Censori tuvo un "ataque de pánico" como resultado del odio vertido en las redes sociales, que incluía la creación de camisetas con esvásticas. "Mi bebé primero intentó que me comprometiera. No voy a ir al hospital porque no estoy enfermo, no lo entiendo", dice el rapero en su canción, perteneciente a su último álbum, WW3, que pasó sin pena ni gloria.