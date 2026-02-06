Taylor Swift demuestra que Cillian Murphy no la odia en el videoclip de 'Opalite'

Taylor Swift lanzó este viernes en Spotify y Apple Music el videoclip de Opalite, el segundo sencillo de su álbum más reciente, The Life of a Showgirl, una canción de amor en la que su corazón roto se recompone gracias a la llegada de su media naranja, Travis Kelce, con el que pasará por el altar, previsiblemente, este mismo año.

En el vídeo la estrella del pop reúne a los invitados con los que coincidió en octubre del año pasado en el programa de la televisión británica The Graham Norton Show: los actores Domhnall Gleeson, Cillian Murphy, Jodie-Turner Smith y Greta Lee y el cantante Lewis Capaldi, así como el propio Norton.

Su participación surgió tras una broma de Domhnall Gleeson, que sugirió que le encantaría participar en uno de los vídeos de la artista. Dicho y hecho, Taylor decidió darle el papel protagonista e invitar a todos a tener sus propios cameos. "Recuerdo que pensé que tuve una suerte ridícula con el grupo con el que me emparejaron (...) Una semana después, [Gleeson] recibió un guion por correo electrónico que había escrito para el vídeo de Opalite, donde él interpretaba el papel principal. Tenía este pensamiento de que sería increíble si todos nuestros compañeros invitados en el programa de Graham Norton esa noche, incluido el propio Graham, también pudieran ser parte de él", detalla la artista en un mensaje.

"Para mi deleite, todos los del programa hicieron el esfuerzo de viajar en el tiempo a los años 90 con nosotros y ayudar con este vídeo", dice sobre el clip, inspirado en la estética de aquella década. "Pude trabajar con una de mis personas favoritas en el mundo, Rodrigo Prieto, ¡otra vez! Me divertí más de lo que jamás imaginé: hice nuevos amigos, metáforas y elecciones de moda. Fue una emoción absoluta crear esta historia y estos personajes", añade.

All of the guests from Taylor Swift’s latest appearance on ‘The Graham Norton Show’ are starring in the "Opalite" music video. Greta Lee

Jodie Turner-Smith

Domhnall Gleeson

Lewis Capaldi

Graham Norton

Cillian Murphy pic.twitter.com/GbYbguHBzd — Film Updates (@FilmUpdates) February 6, 2026

Swift tumba así los malos comentarios que surgieron a raíz de la entrevista relacionados con un supuesto desprecio de Cillian Murphy. Las malas lenguas hicieron correr capturas de pantalla del programa en el que se veía al ganador del Oscar por Oppenheimer "mirar mal" a su compañera invitada, aunque la realidad muestra que todos estuvieron a gusto juntos y disfrutaron de la charla.