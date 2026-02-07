Borja Thyssen, a toda velocidad por la Milla de Oro madrileña

Borja Thyssen está de nuevo en el punto de mira después de haber sido grabado por un paparazzi infringiendo varias normas de circulación en el centro de la capital. Tal y como desveló el programa 'El tiempo justo'', el hijo de la baronesa Carmen Thyssen se encontraba de compras con su mujer Blanca Cuesta en la 'Milla de Oro' de Madrid cuando, al ver a la prensa, decidía marcharse del lugar en su vehículo de alta gama.

Una huida en la que el coleccionista de arte no solo habría sobrepasado la velocidad permitida, sino que además habría adelantado a cuatro coches y realizado dos cambios de carril consecutivos, cometiendo así tres infracciones que podrían conllevar una cuantiosa multa y la pérdida de varios puntos del carnet de conducir.

Ajeno a esta polémica, e inseparable de Blanca, Borja reapareció en la celebración del 50º aniversario del Club Siglo XXI, presidida por Felipe VI en el Hotel NH Eurobuilding de Madrid. Aunque durante el acto logró esquivar a la prensa, a su salida se enfrentó a las preguntas sobre su temeraria actitud al volante.

Lejos de defenderse, el hijo de Tita Cervera se mostró impasible y no respondió a las preguntas de la prensa, aunque al llegar a su vehículo volvió a protagonizar un comentado momento ya que al subirse al mismo -un modelo muy alto- se le bajó el pantalón dejando a la vista más de lo deseado.