Doña Sofía y la infanta Cristina, de compras

Desde que falleció la Princesa Irene de Grecia, a su hermana la Reina Doña Sofía se le ha visto mucho menos de lo habitual, aunque poco a poco va haciendo una vida más normal. Si hace unos días se le pudo ver junto a su hija la Infanta Cristina en una sala de cine, el pasado viernes, se fueron de compras. Fueron vistas en El Corte Inglés de Pozuelo de Alarcón, haciendo un gran recorrido por diversos departamentos como el de perfumería, o zapatería, e hicieron hincapié en el de joyería.

Testigos me confirman que adquirieron unos complementos en una firma muy conocida de bisutería. Mientras la reina emérita mostraba un aspecto físico envidiable, su hija llama la atención por los estragos que el sufrimiento ha hecho en ella. Su apariencia marchita y su mirada triste son el reflejo del polémico momento por el que está pasando, a raíz de la gira televisiva que está haciendo su exmarido, promocionando el libro de sus memorias.

A pesar de su discreción, la expectación que levantaron fue grande. Los miembros de seguridad guardaron una distancia prudencial, con el fin de no llamar demasiado la atención. La Infanta Cristina viaja con asiduidad a Madrid, con el fin de acompañar a su madre, y se instala en el Palacio de la Zarzuela. Es notorio que están muy unidas.