Famosos que han hecho públicas sus dolencias cardiovasculares

José Coronado

En abril de 2017 el actor sufrió un infarto que le cambió la vida y por el que decidió cambiar por completo sus hábitos. "Antes era fumador, a veces tengo alguna tentación pero desde que vencí la batalla soy fiel a las pastillas que tengo que tomar. Cada día soy más carpe diem, y más que prevenir para que no te pase es para tener más calidad de vida", explicó años después.