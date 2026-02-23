Famosos que han hecho públicas sus dolencias cardiovasculares
Repasamos algunos de nuestros famosos patrios y otras celebridades que han sufrido problemas de salud de este tipo.
Pedro Sánchez
Este lunes Libertad Digital destapa que el presidente del Gobierno padece una dolencia cardiovascular que podría derivar en posibles problemas como una trombosis o un infarto, por lo que está siendo tratado en secreto en los últimos meses en el Hospital Ramón y Cajal. Recordamos algunos famosos que también sufren problemas relacionados.
José Coronado
En abril de 2017 el actor sufrió un infarto que le cambió la vida y por el que decidió cambiar por completo sus hábitos. "Antes era fumador, a veces tengo alguna tentación pero desde que vencí la batalla soy fiel a las pastillas que tengo que tomar. Cada día soy más carpe diem, y más que prevenir para que no te pase es para tener más calidad de vida", explicó años después.
Antonio Resines
El cáncer de colon que padeció el actor le derivó en problemas de corazón. "Me pusieron un stent y aquí estoy aguantando, pero no me acojonó el cáncer y tuve una suerte tremenda. Estaba muy localizado, me lo quitaron y no he vuelto a tener problema", declaró.
Miley Cyrus
La actriz y estrella del pop padece taquicardia crónica y su corazón va más rápido de lo que debería. Los problemas cardíacos de Miley no tendrían por qué empeorar si lleva una vida sana y aunque ha reducido sus malos hábitos continúa fumando con asiduidad.
Antonio Banderas
El actor también sufrió un infarto en 2017 del que se recuperó favorablemente. "Me sometí a una intervención en la que se me implantaron tres stents en las arterias coronarias y como sufría arritmias desde hace tiempo, de motu proprio me sometí a una termoablación, pero no ha sido tan dramático como se ha escrito", explicó.
Jennie Garth
La actriz estadounidense, conocida por la serie Sensación de vivir, reveló que padece un soplo cardiaco. "Es una cosa muy común. Muchas personas lo tienen y ni siquiera lo saben". Garth animó a la gente a realizarse revisiones periódicas para prevenir problemas mayores.
Iker Casillas
En 2019 el exportero del Real Madrid sufrió un infarto agudo de miocardio durante un entrenamiento con el Oporto, el club en el que militaba entonces. Según los médicos, tenía obstruida la arteria coronaria derecha y aunque en un primer momento se anunció que su carrera deportiva no corría peligro, no volvió a jugar y se retiró en 2020.
Carla Barber
La doctora en medicina estética padece síndrome de Brugada, una dolencia potencialmente mortal sin tratamiento que le fue descubierta tras sufrir un síncope. "Me desplomé, me desmayé sin ningún motivo. Y mi jefa de servicio, como me pasó dos veces, me dijo que me quería hacer un chequeo para estar más tranquilos. Ahí descubrieron una insuficiencia de válvula aortica y mistral leve (de grado 1-2) y desde entonces me hago revisiones anuales", detalló.
Kun Agüero
El futbolista sufrió una arritmia durante un partido cuando jugaba en el FC Barcelona, un problema que le obligó a retirarse de la competición. Tras aquel incidente se le realizó una intervención para quemar los focos del problema y lleva un chip subcutáneo con el que monitorea su salud cardiovascular.
Loly Álvarez
La exconcursante de Supervivientes padece insuficiencia cardiaca, un problema del que ha hablado en varias ocasiones y que describe como si el corazón estuviera a punto de pararse. "No sabía si me iba a levantar por la mañana", declaró, aunque se hace revisiones anuales y lleva una vida muy sana.
Jean-Claude Van Damme
El actor de películas de acción sufrió un infarto en 2010 mientras rodaba la película Weapon. Su adicción a la cocaína le llevo a reconocer con tan solo 38 años que si seguía así, le daría un ataque y no llegaría a los 50. Por suerte se recuperó de aquel susto y a sus 68 años, el belga lleva una vida sana.