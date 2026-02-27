Ylenia Padilla vuelve a las redes sociales con un misterioso comunicado

Ylenia Padilla fue uno de los rostros más mediáticos de la televisión durante años, especialmente en su etapa dorada en Telecinco. Sin embargo, su comportamiento errático la llevó a alejarse progresivamente del foco hasta desaparecer por completo de los platós e incluso borrar sus perfiles de redes sociales.

La exconcursante de realities y colaboradora de televisión ha vuelto a las redes aunque de forma muy discreta. Ylenia ha abierto perfiles en X, TikTok e Instagram y ha sido precisamente en este donde ha publicado un comunicado aclarando su participación en La cárcel de los gemelos, el programa organizado por los creadores de contenido Carlos y Daniel Ramos, responsables de La casa de los gemelos. "Hola a todos, muchísimas gracias por tantísimos mensajes de apoyo, un place teneros por aquí. Os dejo este pequeño comunicado para aclarar que, por motivos personales de fuerza mayor, finalmente no formaré parte del proyecto La cárcel de los gemelos", anuncia.

"Desde el martes quedó confirmada mi decisión de no seguir adelante, pero hemos esperado dos días para comunicároslo. Agradezco a Carlos y Daniel tanto el interés como la oportunidad, los amo y les deseo lo mejor en esta etapa a todo el equipo y al resto de participantes", continúa. El motivo se desconoce, aunque agradece a sus seguidores que entiendan su decisión y que sigan acompañándola "en esta nueva era".

La de Benidorm ha estado refugiada en su localidad arropada por su círculo más cercano, personas que nunca han traicionado su confianza y han respetado su deseo de anonimato. Labrador es el que dio algunos detalles el pasado mes de diciembre durante su paso por La casa de los gemelos, programa en el que estuvo a punto de participar Ylenia pero no pudo "porque tiene algo pendiente por ahí".

Labrador no quiso entrar en detalles pero se conoce que Padilla tiene pendiente un juicio por su enfrentamiento con la cómica Elsa Ruiz, una antigua colaboradora transgénero del programa de Risto Mejide que la denunció por un supuesto delito de odio. El proceso judicial se inició en 2021 por una serie de insultos, amenazas y ataques de Ylenia a Elsa a través de mensajes en las redes sociales: "¿Te piensas que eres una mujer? Para mí eres un hombre, maromo", escribió entonces. Tras aquello, Ruiz desveló que decidió dejar su trabajo en radio y televisión "en mi mejor momento profesional" e intentó quitarse la vida.

Han pasado casi cinco años y según denunció Ruiz en sus redes sociales, Ylenia no ha puesto facilidades para recibir en su domicilio las notificaciones judiciales. "No ha cumplido su obligación de estar localizable ni comunicar un cambio de domicilio si es que acaso lo hubiera", aseguró, por lo que fue imposible fijar una fecha para el juicio. Según el abogado de Ylenia, volvió a cambiar de domicilio, lo que para la denunciante es una muestra de que "se está riendo de mí y de la Justicia".