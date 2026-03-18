Aída Nízar interrumpe a Javier Milei en Madrid al grito de "¡Naciste para ser presidente!"

La intervención del presidente argentino Javier Milei en el Madrid Economic Forum 2026 ha dejado una de las escenas más comentadas del fin de semana tras la reacción de la colaboradora televisiva Aída Nízar, quien irrumpió en pleno discurso con gritos de apoyo dirigidos al mandatario.

Tras unos 20 minutos de intervención y aprovechando una pausa del presidente, la colaboradora televisiva se levantó y lanzó a viva voz: "¡Naciste para ser presidente!". Nizar, que se encontraba sentada en primera fila y muy cerca del escenario, repitió la frase entre aplausos, visiblemente emocionada.

Milei reaccionó con humor y desde el estrado respondió con una sonrisa y un breve "gracias", lo que provocó una celebración aún mayor por parte de Nízar, que alzó los brazos en señal de entusiasmo.

El episodio no terminó ahí. Posteriormente, la colaboradora ha compartido el vídeo en sus redes sociales, acompañándolo de un mensaje en el que volvía a elogiar al dirigente argentino, al que definió como "el presidente que todos desearíamos tener", además de destacar el nivel del evento y de sus ponentes.

La escena adquiere mayor repercusión por el contexto reciente de Nízar, que venía de protagonizar un tenso episodio en la presentación del reality La cárcel de los famosos, donde rechazó participar tras denunciar una agresión por parte de Triana Marrash.

Quién es Aída Nízar

Aída Nízar, nació en Valladolid en 1975 y es un rostro habitual de la televisión española desde su paso por Gran Hermano 5. Su trayectoria incluye participaciones en formatos como Supervivientes o GH VIP 5, consolidando una imagen pública marcada por la provocación, la intensidad y su estilo directo.