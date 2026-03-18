Isabel Pantoja hace cola para obtener el visado que la dejará actuar en Estados Unidos

Semana publica las imágenes exclusivas en las que vemos a Isabel Pantoja esperando pacientemente su turno en la fila de personas que cada día se sacan un visado para viajar a Estados Unidos. El certificado ESTA que tiene que aportar todo viajero no es suficiente en su caso, ya que ella va a trabajar allí. La artista tiene programados dos conciertos, en Miami y en Nueva York, y este requisito es imprescindible.

La revista retrata el momento en el que Isabel y su hermano Agustín esperan en la cola con todos sus documentos preparados. La cantante viajó desde Gran Canaria a Madrid junto a su hermano y su promotor el pasado 11 de marzo y, tras pernoctar en un hotel, al día siguiente madrugaron para acudir a la Embajada en la calle Serrano. Vestida con chándal y el pelo en su tradicional coleta tirante, se desplazaron después a una cafetería cercana para comprar el desayuno.

Dice Semana que Isabel ha programado siete conciertos en el continente americano y que con lo que gane podrá saldar la deuda que tiene con Hacienda, que en el ejercicio fiscal del año pasado ascendía a 1.009.254 euros.

Cayetano de Alba presenta en Hola su último libro, dedicado a su madre

La última duquesa es el título del segundo libro de Cayetano Martínez de Irujo, que vuelve a abordar los asuntos familiares para, esta vez, tratar de conciliar los ánimos después de unas memorias en las que no dejaba títere con cabeza y que provocaron un cisma entre sus hermanos.

Ahora se centra en la figura de su madre con motivo del centenario de su nacimiento, que ha quedado representado además en una exposición en su palacio de Dueñas que fue inaugurada por Felipe VI. Dice Cayetano que el rey nunca había estado en esta residencia y que en la visita "estuvo muy simpático, muy cercano con todos y especialmente cariñoso conmigo".

Cayetano avanza en la entrevista algunos detalles de su libro, como que en 2010 se encontró una deuda de doce millones de euros (más uno de intereses al año) que pudo solucionar él y que la donación en vida de sus bienes antes de su boda con Alfonso Diez fue un hecho histórico. Del que fuera el último esposo de su madre habla en términos elogiosos, aunque reconoce que lo que tenían los hermanos hacia él era "desconfianza y precaución". Nada que ver con Luis Aguirre, segundo duque de Alba, al que define como un hombre "soberbio y nefasto".

Cayetano también cuenta simpático cómo fue quedarse con su madre sin servicio durante unas horas o el cariño que sentía por sus nietos (los pequeños, a los mayores "no les hizo mucho caso"). "A nosotros no nos dejaba ni sentarnos en una silla, que no era una Luis XI, pero a mis hijos y a Tana les dejaba saltar como locos encima de su cama y tirar las cosas en su cuarto".

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se escapan a la casa familiar en Málaga

Diez Minutos publica en un recuadro en portada una imagen de Carlo Costanzia paseando a su bebé por el paseo marítimo de Málaga. A pecho descubierto, enseñando músculo y tatuajes.

El hijo de Mar Flores ha viajado con Alejandra Rubio a la casa que María Teresa Campos dejó a sus hijas en la Costa del Sol, y allí han aprovechado para pasear y sobre todo alejarse del conflicto que tienen con los primos de Carlo.

Ester Expósito y Mbappé cenaron en el restaurante más romántico de París

Semana incluye fotos de otra de las salidas de Ester Expósito y Mbappé durante su escapada hace dos semanas a París.

La pareja se trasladó desde el hotel en el que estaban alojados, Le Royal Monceau Raffles, hasta el Pullman París Torre Eiffel, que tiene un restaurante en la azotea con vistas al emblemático edificio. Aunque salieron por separado para evitar ser fotografiados juntos, después los dos fueron cazados entrando en el recinto en París.

Cóctel de noticias

Carmen Martínez-Bordiú visita a sus nietos en Madrid. Diez Minutos y Semana han fotografiado a la nietísima durante uno de sus viajes a España para ver a su hijo Luis Alfonso. En las fotos los vemos a los dos acudiendo a misa con su nieto pequeño. Después todos se fueron a un restaurante en un centro comercial, quizá para celebrar los 75 años que acaba de cumplir Carmen.

La reina Sofía, invitada al cumpleaños de la novia de su nieto Miguel. Hola publica fotos del momento en el que Sofía de Grecia y sus hijas, las infantas Elena y Cristina, abandonan el restaurante en el que Olympia Beracasa, la novia de origen venezolano de Miguel, celebró su 25 cumpleaños. La reina emérita está dejando de lado el luto por la muerte de su hermana y se marcha a Miami en visita oficial. Para ello se ha confeccionado varios vestidos.

Toda la información de los Premios Oscar, en Hola. Una edición más, esta cabecera incluye el reportaje más completo sobre el desfile de diseños en la alfombra roja más cotizada de Hollywood. La revista hace un collage con las que, se supone, son sus favoritas, con Nicole Kidman como una de las destacadas.

José María Michavila casa a su hijo en Madrid. José Michavila ha contraído matrimonio con Marta Carnicero en Madrid y Hola publica las fotos de los novios, que quisieron rendir un homenaje a Irene Vázquez, la madre de él, fallecida hace años después de dar a luz a su último hijo.

Ana Mena y Óscar Casas, dos enamorados en Roma. La pareja ha viajado a la capital italiana y allí han sido fotografiados besándose por Diez Minutos en una imagen con un fondo terrible: un garaje pintarrajeado con grafitis. Y eso que Roma es, probablemente, la ciudad más instagrammeable del planeta. En el reportaje también vemos a los dos arrojando la moneda a la Fontana di Trevi, el gesto clásico que garantiza el retorno a la Ciudad Eterna.

Todas las revistas despiden a Gemma Cuervo, reina de la interpretación y madre de una saga de grandes artistas.