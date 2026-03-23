La cita romántica de Ester Expósito y Kylian Mbappé tras el derbi

Ester Expósito y Kylian Mbappé son la pareja de moda. Después de que fueran pillados y fotografiados juntos durante una escapada a París, parece que su relación sigue adelante. La actriz acudió a uno de los palcos del Santiago Bernabéu el pasado domingo para apoyar al futbolista durante el derbi que enfrentó al Real Madrid y al Atlético de Madrid y que finalizó con victoria blanca.

El delantero francés fue suplente durante el partido pero volvió a la competición tras una temporada recuperándose de un esguince en el ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda. Y en el templo madridista estaba la intérprete de Élite, que estuvo acompañada de uno de sus mejores amigos, el también actor de la serie de Netflix, Sergio Momo. El triunfo que mantiene a los de Álvaro Arbeloa en la pelea por La Liga era motivo de celebración, por lo que la pareja decidió salir a cenar.

Según el periodista Javi de Hoyos, Ester y Kylian acudieron al restaurante Aarde, uno de los favoritos de las celebridades, especialmente de los futbolistas, ubicado en la céntrica Puerta de Alcalá de Madrid. A pesar de que lo suyo ya no es ningún secreto, la discreción e intimidad parece ser crucial para ellos, por lo que una marabunta de paraguas negros les acompañó para evitar que los paparazzi les fotografiaran.

La relación entre la actriz española y el futbolista francés nació a partir de un flirteo en las redes sociales iniciado por él, que no dudó en dar 'me gusta' a numerosas publicaciones de Ester cuando empezaba a ganar proyección internacional gracias a su papel en Élite. Admirador suyo desde hacía tiempo, Mbappé terminó contactando con la actriz a través de redes, en parte gracias a la amistad de ella con otro jugador del Real Madrid, Vinicius Jr.

Sus primeros encuentros tuvieron lugar en la más estricta discreción en Madrid, a finales de febrero de 2026. Poco después, la pareja fue sorprendida en su primera escapada a París, donde disfrutaron de varios días en un lujoso hotel próximo a los Campos Elíseos. Allí se les vio muy cercanos y cariñosos al salir juntos del emblemático Le Royal Monceau.

Las imágenes publicadas por la revista ¡Hola! confirmaron lo que hasta entonces eran solo rumores: un romance inesperado que llevaba semanas gestándose y que ha provocado un gran revuelo tanto en sus respectivos ámbitos profesionales como en la crónica social.