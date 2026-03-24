El impactante show de contorsionismo de José Ortega Cano durante un acto benéfico

José Ortega Cano está retirado de los ruedos pero sigue demostrando que a sus 72 años está en perfecta forma física. El pasado lunes, el torero acudió al recital solidario anual que acoge la madrileña Iglesia de San Antón, en su línea de mostrar apoyo a causas solidarias. El acto incluyó un concierto benéfico de la cantante salvadoreña Glenda Gaby, aunque todas las miradas se las llevó el viudo de Rocío Jurado.

En unas imágenes difundidas en exclusiva por la revista Diez Minutos, se ve a Ortega Cano subirse al escenario para hacerle los coros a la artista para después coger un capote, hacer varios movimientos taurinos y comenzar un baile que dejó sorprendidos a los asistentes. El torero estaba tan animado que durante su actuación se echó al suelo y se puso a hacer ejercicios de contorsionismo que demuestran su buena forma, desde estiramientos de cadera, piernas e incluso patas arriba.

Lo que menos me esperaba hoy era ver a Ortega Cano haciendo un baile sexy y perreándole a su capote de torero en la Iglesia de San Antón pic.twitter.com/5XW4coK3iN — sofrito (@soofrito) March 24, 2026

Cabe recordar que en octubre de 2024 sufrió una aparatosa caída en el Metro de Madrid que le llevó a ingresar en el hospital tras una fractura de húmero. A pesar de todo, el ejercicio constante le ayuda a mantener la movilidad a su edad y no tiene que envidiar a muchas personas más jóvenes que él. De hecho, durante la presentación del libro de Andrés Amorós, El Arte del Toreo, habló entre risas de una posible vuelta a los ruedos: "Siempre me ha gustado competir. Soy capaz de seguir toreando algo más porque me parece muy pronto".

Glenda Gaby es su compañera de escenarios, ya que durante el 87.º cumpleaños del padre Ángel en 2024 también tuvieron su particular actuación musical. Allí derrochó arte y salero, destapando el lado de showman que saca a relucir de vez en cuando.