La trayectoria mediática de Alejandra Rubio se ha transformado en los últimos años en un caso digno de estudio sobre la erosión del prestigio de un apellido construido durante cincuenta años. Lo que comenzó como la promesa de una renovación generacional para el clan Campos, una suerte de heredera que venía a dignificar el apellido desde una óptica moderna y preparada, ha terminado deslizándose por una pendiente de contradicciones, exclusivas de conveniencia y un agotamiento de imagen que parece haber dilapidado su crédito ante la audiencia y la propia prensa del corazón.

El debut de la hija de Terelu Campos en los platós fue recibido con una mezcla de curiosidad y esperanza. A diferencia de otros hijos de, Alejandra proyectaba una imagen de sobriedad y distanciamiento del espectáculo más crudo —representado en aquel momento por una Chabelita Pantoja desatada—. Ale se presentaba como una joven con inquietudes que trascendían el foco mediático, siempre amparada por la férrea protección de su madre, quien durante años manifestó públicamente su negativa a que Alejandra siguiera sus pasos en la televisión.

Terelu, conocedora del desgaste emocional y profesional que supone la exposición constante, intentó blindar el futuro de su hija orientándola hacia una formación académica sólida. Sin embargo, ese blindaje se resquebrajó pronto. La joven inició estudios de Diseño de Moda, que abandonó al poco tiempo, hizo algún curso de arte dramático, para luego matricularse en Derecho, una carrera que también quedó en el limbo frente al magnetismo de las cámaras y el dinero rápido.

Esa falta de constancia fue el primer síntoma de una deriva profesional que ha terminado por mimetizarla con el modelo televisivo que ella misma aseguraba rechazar. Alejandra Rubio pasó de ser una colaboradora que aportaba una visión fresca con ese punto de altivez marca Campos a convertirse en el centro absoluto del conflicto. Su discurso, inicialmente construido sobre la defensa de su privacidad y el rigor, se fue desmoronando a golpe de polémicas familiares y sentimentales. La coherencia saltó por los aires cuando la necesidad de mantener su estatus mediático la llevó a mercantilizar los hitos más íntimos de su vida.

El punto de inflexión definitivo en su declive de imagen llegó con la gestión mediática de su relación sentimental y posterior maternidad junto a Carlo Costanzia. Lo que en otros tiempos se habría manejado con la discreción que ella tanto predicaba, se convirtió en una operación comercial de gran calado. La venta de su primer embarazo a través de una exclusiva millonaria no solo dinamitó su discurso de independencia de la prensa del corazón, sino que la situó en el ojo del huracán por la hipocresía de criticar a quienes viven vendiendo su vida mientras ella hacía exactamente lo mismo. Esta maniobra fue percibida como el fin de su autenticidad, reduciéndola a un personaje más de la maquinaria que parecía despreciar.

La decadencia se ha visto acentuada por un comportamiento errático ante los medios de comunicación. Los intentos de ocultar su realidad personal, especialmente en lo referente a la expansión de su familia, han generado un clima de tensión constante con los compañeros de profesión. Mientras por un lado intentaba proteger la exclusiva de su segundo embarazo con amenazas a este medio y presiones, se paseaba por las principales cabeceras de este país negociando un caché que todas se negaron a aceptar. Incluso sus propios compañeros de programas de Telecinco se le han echado encima, hasta el punto de que ha terminado anunciando que abandona la televisión hasta nuevo aviso.

Hoy, la imagen de Alejandra Rubio dista mucho de aquella joven discreta de la que presumía su madre. Su presencia en televisión se percibe más como una inercia de su apellido que como un valor profesional sólido. La falta de proyectos fuera del ecosistema del cotilleo y el abandono sistemático de sus estudios han cerrado las puertas a esa trayectoria seria que un día pareció posible. Tal es el desinterés que suscita entre el público, que Carlo y ella fueron incapaces de emitir una docuserie que grabaron en el pasado sobre el embarazo de su primer hijo. Ninguna cadena o plataforma se interesaron por el producto.

Un legado manchado

Este declive no ha sido un fenómeno aislado, sino que converge con el comportamiento de su primo, José María Almoguera, creando una pinza que ha terminado por asfixiar el legado de María Teresa Campos. El daño reputacional infligido por ambos a la marca familiar es incalculable, salpicando sin remedio también a sus madres, que intentan sobrevivir al huracán de polémicas que protagonizan sus niños. Terelu y Carmen, que durante décadas trabajaron bajo la sombra de la excelencia de su progenitora, ven hoy cómo sus propios hijos han convertido el apellido en un sinónimo de conflicto de mercadillo, despojándolo de la autoridad moral que una vez tuvo.

El agravio es especialmente doloroso si se analiza desde la perspectiva del legado de María Teresa Campos. La veterana periodista dedicó su vida entera a construir un imperio basado en el rigor, el respeto del público y una dignidad profesional innegable. Teresa no solo construyó un nombre, sino un estándar de calidad Campos que sus nietos han dilapidado en tiempo récord. La rapidez con la que Alejandra y José María han canjeado el prestigio acumulado durante cincuenta años de profesión por beneficios económicos inmediatos para muchos supone una traición simbólica a la memoria de su abuela. Lo que una vez fue una dinastía de la comunicación se ha visto reducida, por obra de la tercera generación, a un sainete televisivo, dejando a Carmen y Terelu en la difícil posición de tener que defender lo indefendible —es lamentable escuchar a esta última cada semana en De viernes— mientras el legado de la reina de las mañanas trata de sobrevivir a los embates.