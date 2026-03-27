Los motivos de la ruptura de Colate y Alejandra Conde

Colate, Nicolás Vallejo-Nágera, llevaba algo más de un año saliendo con Alejandra Conde, hija de Mario Conde. A pesar de la alergia de Alejandra a los medios de comunicación, la ruptura no ha tardado en saltar a los periódicos.

En la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Daniel Carande han comentado este acontecimiento. Uno de los motivos que han señalado que han influido en esta decisión es la habitual exposición mediática de Colate, que, como bien ha recordado Isabel González, "vive de esto"; es decir, de mostrarse ante los medios. Es más, ha apuntado que a la familia de Alejandra Conde "le sentaba muy mal cada vez que Colate intervenía". Y es que la vida de Colate es un show continuo: documentales, realities, la presidencia del CD Badajoz...

Que Colate sea presidente del Badajoz es un hecho llamativo. Es más, Federico Jiménez Losantos ha especulado con la posibilidad de que, en el fondo, sea una estrategia inmobiliaria. Por su parte, Isabel González ha confesado que un oyente le ha expresado su preocupación por el puesto que ocupa el ex de Paulina Rubio: "Me escribió un oyente y me decía que huya Colate de ese club porque está en manos de dos personas que lo van a utilizar", ha afirmado.

De la ruptura al mercado

Carlos Pérez Gimeno no ha podido evitar preguntar algo que todos se estaban planteando: "¿Colate tiene tiempo para estar al frente del club viviendo en Miami?". A ello ha respondido Isabel diciendo que se trata de la imagen que aporta, pues es un hombre "que cae bien".

En diciembre de 2025, Alejandra comentó que ya no salía con el ex de Paulina. Fue entonces cuando Colate, en un intento de recuperar la relación, trató de "parar la historia". "Quería que el amor volviese, pero parece que no podía ser", ha dicho Isabel. Asimismo, ha comentado que "había mucha distancia".

La conclusión, como es lógico, no puede ser otra: Colate vuelve al mercado. Por la trayectoria amorosa de este personaje de la prensa rosa, y como señala Federico Jiménez Losantos, "si ya está en el mercado, ya está colocado".