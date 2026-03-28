Bertín Osborne pendiente de Gabriela Guillén en 'Supervivientes'

La participación de Gabriela Guillén en la actual edición de Supervivientes ha vuelto a colocar el foco mediático sobre su figura y, de forma inevitable, sobre la de Bertín Osborne.

Gabriela se enfrenta a uno de los desafíos más extremos de la televisión, lo que supone una enorme exposición tanto física como emocional. Como era de esperar, la prensa ha buscado la reacción del cantante, dado el vínculo que mantienen por el hijo que tienen en común y el interés que siempre despierta la situación personal del artista.

Lejos de guardar silencio, el presentador ha optado por pronunciarse sobre el concurso de la madre de su hijo, que se graba actualmente en Honduras. Con un tono que denota cierta empatía frente a las duras condiciones del formato, Osborne ha reconocido el esfuerzo que requiere el programa. "Está la pobre sufriendo. Claro. Sí, no, bueno, hombre, pobrecita, la vi saltar del esto (...), lo que pasa es que yo no veo la televisión y no lo he visto, no he visto todavía el programa", ha explicado a los medios de comunicación que le preguntaron por el asunto.

A pesar de no ser un espectador habitual de este tipo de espacios, el cantante no es ajeno a lo que le ocurre a su expareja. Según ha revelado, es el propio entorno familiar de la concursante quien le mantiene al tanto de sus vivencias extremas en la isla. "Me han dicho, me ha dicho su hermana, bueno, que está allí sufriendo como sea, como deben sufrir todos, y yo, pues eso, le doy muchos ánimos desde lejos", confesó ante las cámaras. De esta manera, marca una clara línea para mantenerse en un discreto segundo plano, aunque sin dejar de enviar sus mejores deseos a la modelo.

Por otro lado, la vida del artista también ha estado en el centro de los titulares por cuestiones alejadas de la crónica social. En las últimas semanas se ha especulado mucho sobre el destino de su conocida finca, la cual estaría en proceso de convertirse en un complejo hotelero.

Para evitar malentendidos, Bertín Osborne ha querido zanjar cualquier tipo de especulación al respecto y ha aclarado la naturaleza de esta operación económica. "Sí, vamos a ver, es un tema inmobiliario, macho, que la gente, o quien sea, le ha dado otro enfoque que no tiene nada que ver", aseguró de forma tajante. En este sentido, ha insistido en que se trata de "una operación y un negocio" que intentarán sacar adelante, desvinculándolo de cualquier otra lectura emocional.

Con estas declaraciones, el artista andaluz busca rebajar el constante ruido mediático que le rodea. Su estrategia parece clara: separar estrictamente sus nuevos proyectos empresariales de su vida íntima y limitar su implicación en la aventura televisiva de la madre de su hijo a un prudente mensaje de aliento emitido desde la distancia, evitando así alimentar nuevas polémicas en los platós.