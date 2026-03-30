Alfonso Díez revela cómo conoció a Cayetana de Alba: "No vuelvas a desaparecer"

Los reyes de Bélgica están en Madrid con motivo de las vacaciones de Semana Santa. La pareja ha paseado por el Madrid de los Austrias y ha degustado chocolate con churros en San Ginés. Iban con otra pareja y ocho escoltas.

Alfonso Diez cuenta detalles inéditos de su relación con Cayetana de Alba en el documental sobre la duquesa "La duquesa de todos" que se ha estrenado en Canal Sur este fin de semana con motivo del centenario del nacimiento de Cayetana. Un documental que incluye el testimonio de personas que la acompañaron en sus últimos días. Alfonso, además de respetuoso y cariñoso, ha contado la primera vez que se vieron, que fue en el Rastrillo Nuevo Futuro, pero que en aquel momento ella era alguien que no estaba, por así decirlo, a tu alcance". "Ahí, en esa ocasión, solo nos miramos". Posteriormente, coincidieron a las puertas de un cine en la capital. "Me preguntó que qué película iba a ver. Y le dije que "El amante de Lady Chatterley", que es un poco subida de tono. Y me dice: 'Pues mira, no te pierdes nada porque no es ni erótica.... Y me cogió de la solapa y me dijo: no vuelvas a desaparecer".

Cayetano Martínez de Irujo no reaccionó bien. "Él no entendía nada, pero es que tampoco era muy entendible", asevera. También interviene Genoveva Casanova, que contó que "la vi llorar muchísimas veces. Llorar por sus hijos. Llorar porque se sentía sola… y llorar porque echaba de menos a sus maridos. A los tres".

Manuel Cortés asegura que ha mantenido relaciones con Gloria Camila desde hace años, tuviera ella el novio que tuviera, y reconoció que fueron "amigos con derecho a roce" e incluso dio a entender que Gloria Camila podría haber sido infiel a sus parejas o incluso que no era formal. Unas declaraciones que a nuestros colaboradores les han parecido desafortunadas y que Gloria ha optado por no ver la entrevista y va a guardar silencio.

Mette-Marit no se salva a pesar de los intentos de la monarquía noruega para reflotar su imagen. Una encuesta realizada para los diarios VG y Aftenposten muestra que casi un 70% de los interrogados considera insuficientes las aclaraciones de Mette-Marit