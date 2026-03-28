Eugenia Martínez de Irujo recuerda a la duquesa de Alba en el centenario de su nacimiento

Desde que comenzó el mes de marzo, la Casa de Alba se ha volcado en la celebración del centenario del nacimiento de la que fuera su figura más emblemática. A través de diversos coloquios, exposiciones y la publicación de un libro, la familia ha decidido honrar la memoria de doña Cayetana. El objetivo principal de estos actos es que sus hijos puedan compartir el vasto legado cultural que su madre les ha dejado y, por supuesto, dar a conocer también aspectos desconocidos de la rica personalidad de la aristócrata.

Llegado el día del aniversario, ha sido la pequeña de la familia, Eugenia Martínez de Irujo, la que ha querido recordar a su progenitora con una tierna felicitación. Haciendo uso de sus perfiles públicos en internet, compartió dos sencillas fotografías en blanco y negro de doña Cayetana cuando era apenas una niña. Acompañando a las imágenes, escribió unas sentidas palabras que reflejan su añoranza: "Hoy cumpliría 100 años. Te quiero, mamá. Siempre conmigo".

De entre los numerosos seguidores que se han hecho eco de esta publicación, destacan rostros conocidos que han querido mostrar su apoyo. Amigos cercanos como Colate Vallejo-Nájera, la cantante Amaia Montero o Tomás Páramo han respondido con cariñosos mensajes. Por su parte, Ainhoa Arteta le ha dejado un comentario asegurando que la duquesa era preciosa en su infancia, demostrándole así el inmenso afecto que sigue despertando su figura.

Los homenajes se extienden más allá de las redes. El pasado jueves dio comienzo un ciclo de conferencias que continuará desarrollándose durante los meses de abril y mayo. En estos encuentros se abordarán las distintas facetas de la vida de la duquesa de Alba. En la primera de las charlas, titulada "Una duquesa política", se contó con la destacada presencia del expresidente del Gobierno Felipe González y del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

La programación cultural está diseñada para abarcar todas sus pasiones. En las próximas semanas está previsto que participen figuras como el diestro José María Manzanares y el periodista Rubén Amón para conversar bajo el título "Una duquesa en la plaza". Asimismo, los veteranos comunicadores Carlos Herrera y Rosa Villacastín serán los encargados de desgranar su carácter independiente en la sesión denominada "Una duquesa libre".

Las dos últimas intervenciones serán, sin duda, las más personales y emotivas del programa. La ponencia "Una duquesa del pueblo" contará con la intervención de su viudo, Alfonso Díez, y de su inseparable amiga Carmen Tello. Como colofón definitivo a estos homenajes, se celebrará el encuentro "Una duquesa en familia", en el que tomarán la palabra los propios hijos de doña Cayetana.

Este centenario, que se celebra íntegramente en su muy querida ciudad de Sevilla, coincide además con dos de las épocas del año que la aristócrata más amaba y disfrutaba: la Semana Santa y la Feria de Abril. En este año 2026, la coincidencia de estas fechas tan señaladas con el centenario de su nacimiento hará que tanto su familia como la sociedad hispalense la echen todavía más de menos, recordando su inquebrantable compromiso con las tradiciones de la capital andaluza.