La rabieta de Inés Hernand con Laura Matamoros por decir que vota al PP

Inés Hernand no puede soportar que los demás no piensen como ella, por eso ha decidido cargar contra Laura Matamoros después de que esta dijera públicamente que es votante del Partido Popular. La hija de Kiko Matamoros explicó la semana pasada en el podcast Ac2ality que su voto al partido de Alberto Núñez Feijóo se debe a intereses económicos por "muchas de las cosas que propone".

"Sinceramente, me da pena cómo está el país. De momento lo tengo muy claro y votaré al PP, que es lo que a mí me representa", explicó, dejando claro que ni la izquierda ni Vox tienen su voto. "Mi padre ha sido socialista, pero socialista a morir. Es verdad que en el mundo del artista, o sea, los artistas suelen ser socialistas, pero al final depende de cada persona", opinó.

En este sentido, Matamoros aseguró que "el socialismo de antes, que es la generación de artistas de antes, era muy diferente": "Yo entiendo que eso se votase porque era un socialismo diferente. Lo que hay ahora es un despropósito", argumentó la creadora de contenido y concursante de realities.

Laura Matamoros se moja y cuenta que vota al PP por economía y da su opinión sobre la política de nuestro país #ElTiempoJusto26M pic.twitter.com/TkYN5JSL5R — Luisito Analista 👀 (@luisitosmc) March 26, 2026

Estas palabras no gustaron nada a Hernand, que aprovechó el clip con la entrevista para criticar a Laura. "Classic pijos que no han tenido media carencia en su vida: que votas solo para beneficiarte económicamente (por no hablar de la sensibilidad social)", escribió la presentadora de TVE en sus redes sociales.

"Reducir la política al interés personal inmediato es ignorar el impacto de las decisiones en el bienestar colectivo y mandar a la mierda la idea de responsabilidad cívica y el bienestar común", sentenció.

Las críticas a Laura han sido feroces entre insultos de "facha", "nazi" o "escoria humana". "Tengo los DM que arden. Después de esto me dejarán de seguir muchas personas pero esas personas deberían plantearse qué juicio moral se hace en este país", escribió. "Bastante vergüenza me da la gente que no tolera una opinión pública. Tener que exponerme a un juicio público por ser de derechas siendo ellos de izquierdas o activistas... Me parece lamentable no tener libertad de expresión", sentenció.