¿Fueron Felipe VI y Leonor al concierto de Rosalía?

Rosalía actuó ayer en Madrid, donde hubo mucho famoseo patrio como Ester Expósito, Almodóvar, Eugenia Martínez de Irujo o Laura Escanes.

Según algunos perfiles de X, como RosaliaGlobal, y también varias publicaciones en Facebook, Felipe VI y la princesa Leonor han estado en el primero concierto de Rosalía celebrado en la noche del lunes en el Movistar Arena de Madrid. Sin embargo, no hay confirmación por parte de Casa Real, ni tampoco imágenes de la princesa Leonor ni de Felipe VI entrando en el Movistar Arena juntos.

Por su parte, la reina Sofía apareció en Palma con sus hijas Elena y Cristina y sus nietas, Irene y Victoria Federica. La reina Sofía llegó con la infanta Cristina el viernes a la isla, y las dos acudieron a la misa de domingo de Ramos en la iglesia de la Bonanova. El Jueves Santo la reina Sofía se trasladará a Cartagena y el viernes a Murcia donde acudirá con sus hijas.

Se cumplen 30 años de la boda de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Una boda en la que la novia, de 18 años, estaba embarazada y el novio tenía 20 años. La novia llegó a la ermita de Yerbabuena en una calesa, donde se pudo ver el vestido de Antonio Ardón y que, en palabras de Bea Miranda, era un "atentado al minimalismo de la época". Tampoco hay que olvidar el momento "estamos tan a gustito" de Ortega Cano o el baile de Massiel con el mantón. Inolvidable también las lentillas azules, las uñas de porcelana y un postizo que al menos pesaba cinco kilos de pelo negro, con tirabuzones en cascada, que procedía de "la cabellera de una princesa de Perú" obra de Ruphert.

Gloria Camila ha hablado en El Tiempo Justo y comentó que emprenderá acciones legales contra Manuel Cortés. "Si su intención era hundirme, hacerme daño o atacarme, no es el caso", arrancó diciendo la joven, que admitió haber visto la entrevista en directo con sorpresa, ya que Manuel siempre le había prometido que su vínculo permanecería en la más estricta intimidad. Para ella, este paso al frente del sevillano tiene una lectura clara: "Se está retratando y habla más de él que de mí". "Ha demostrado a toda España que no es artista, porque un artista no se sienta en un plató para denigrarme a mí como lo ha hecho".

Ayer se emitió el programa especial "El precio de Cantora", que está valorada en 4 millones de euros, pero tiene una deuda de 2,2 millones que hace su gestión muy complicada. Allí apareció Begoña Gutiérrez, ex roadmanager de Isabel Pantoja que explicó que está trabajando en la venta de la propiedad a espaldas de la artista ya que Kiko Rivera se lo pidió. Una de las cuestiones que más llamó la atención fue que Begoña recomienda que hagan una limpieza espiritual de Cantora, para "que se despejen todos esos espíritus que pueda haber ahí". También contó que, con su ayuda, Kiko "ha hecho la maniobra para poder vender Cantora sin que su madre lo supiera" De momento, la venta está paralizada. Mientras, Kiko Rivera y su novia, Lola, compartieron balcón con Anabel Pantoja, David Rodríguez, la pequeña Alma y Raquel Bollo.