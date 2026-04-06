Juan del Val sorprende al confesar su pasado amoroso: "Estuve casado antes"

Nuria Roca y Juan del Val conforman desde hace casi tres décadas uno de los matrimonios más mediáticos y consolidados del panorama social español. Su relación, que comenzó como un auténtico flechazo, se formalizó en el altar en el año 1998. Fruto de esta unión nacieron sus tres hijos: Juan, Pau y Olivia. Además de compartir su vida familiar, el ganador del Premio Planeta y la comunicadora han sabido formar un exitoso tándem profesional, colaborando estrechamente en espacios televisivos de máxima audiencia como El Hormiguero y La Roca, donde suelen hacer gala de una gran complicidad y naturalidad frente a las cámaras.

Sin embargo, el escritor y polémico colaborador televisivo ha sorprendido recientemente al desvelar un episodio de su pasado amoroso que había permanecido totalmente oculto para el gran público. El autor acudió a la Universidad de Huelva para participar en el ciclo cultural 'Presencias Literarias', un foro en el que presentó su exitosa novela Vera, una historia de amor. Fue en este escenario académico donde decidió sincerarse ante los asistentes.

"Con Huelva tengo un vínculo real, emocional, y por eso estar en esta universidad me provoca una emoción especial. Adoro esta provincia, adoro esta ciudad", arrancó diciendo el novelista, según las declaraciones recogidas por el diario local Huelva Información. Estas palabras de afecto hacia la región andaluza sirvieron de preámbulo para la gran confesión que estaba a punto de realizar ante un auditorio expectante.

El tertuliano explicó el motivo exacto de ese profundo arraigo andaluz. "Todos sabéis de mi vida. Estoy casado con Nuria Roca desde hace 25 años y viviendo con ella desde hace 28 años, pero yo estuve casado antes con una mujer de Huelva", confesó con total tranquilidad. Esta revelación supone la primera vez que el autor habla abiertamente de sus primeras nupcias, un enlace que tuvo lugar cuando él apenas tenía 24 años, un lustro antes de jurarle amor eterno a la presentadora valenciana.

Aunque el matrimonio de juventud no llegó a buen puerto, el escritor demostró guardar un excelente recuerdo de aquella etapa y, sobre todo, de quien fue su primera esposa. Optó por mantener el anonimato de su exmujer, pero no dudó en deshacerse en halagos hacia ella. "Me casé con una mujer maravillosa de un pueblo de Huelva que se llama Calañas. Calañas ya no es Calañas, que es un segundo Madrid. Quién ha visto por Calañas pasar el ferrocarril", entonó, animándose incluso a cantar un popular fandango de la zona.

Para concluir su intervención y restarle solemnidad al momento, recurrió a su habitual sentido del humor y bromeó sobre la gastronomía onubense, famosa en toda España. "Vengo casi siempre a las Colombinas y me gusta. Lo malo es que el jamón y la gamba no son buenos, pero por lo demás... tiene ese pequeño defecto", ironizó entre risas, dejando claro el inmenso cariño que profesa a la tierra de su primer amor.