La noche de este martes en El Hormiguero, Paz Padilla acudió al plató de Pablo Motos para presentar su nuevo libro, Alzar el duelo: Cómo seguir viviendo para superar la ausencia y recuperar la calma, que ve la luz este miércoles 8 de abril. Lo que comenzó como una reflexión sobre el fallecimiento de su hermano y el proceso de gestión de la pérdida, se transformó en una de sus confesiones más crudas y emotivas. La presentadora y humorista decidió abrirse en canal para revelar un episodio traumático de su adolescencia que había guardado bajo llave durante décadas: fue víctima de un abuso sexual.

En un momento de la entrevista, Paz Padilla pidió la palabra directamente a Pablo Motos para compartir este doloroso secreto, identificando al agresor como "una persona cercana a mi familia, un hombre que tenía cuarenta y tantos años". Señalando al responsable del acto, la actriz fue tajante al señalar "la asimetría" de lo sucedido: "El que era culpable era él, que era un tío adulto con cuarenta y tantos años, que se había aprovechado de una criatura y que la había reventado de por vida". A pesar de tener clara la autoría del daño hoy en día, Paz reconoció que durante gran parte de su existencia el silencio fue su única respuesta, admitiendo que "la pena y la vergüenza me impidieron decírselo a nadie".

La presentadora explicó que este trauma no solo fue un hecho aislado, sino una carga que arrastró durante años de soledad. Sin embargo, decidió romper ese silencio con su hija, Anna, cuando esta alcanzó la misma edad que ella tenía al sufrir los abusos. El objetivo de esta conversación no fue otro que la protección y la confianza, tal como relató Padilla: "Le dije: 'Anna, a mí me sucedió esto, no quiero que a ti te suceda, y si te sucede algo, sea esto, sea lo otro, nunca dejes de acudir a mí, porque yo lo resolveré como pueda'". Con este gesto, buscaba evitar que su hija viviera el mismo aislamiento que ella padeció.

Al ser preguntada por Pablo Motos sobre las secuelas de este abuso en su personalidad y en sus relaciones íntimas, Paz no ocultó la realidad y confirmó que el impacto fue profundo. No obstante, quiso lanzar un mensaje de esperanza y de trabajo psicológico necesario para la recuperación. "Sí, pero hay que trabajarlo, entender lo que te ha pasado, dejar de sentir culpa y vergüenza y darte cuenta de que eras una víctima y de que lo que usaron fue tu cuerpo, no tu ser", explicó con serenidad.

.@pazpadilla cuenta que sufrió abusos sexuales cuando tenía 14 años #PazPadillaEH pic.twitter.com/7k5BwGApAw — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 7, 2026

Finalmente, Paz Padilla aprovechó su presencia en el programa para hacer un llamamiento a la salud mental y a la búsqueda de apoyo profesional. Fue muy contundente al desmontar el mito de que el paso de los días soluciona los traumas por sí solo: "Tenemos que pedir ayuda porque el tiempo no lo cura". Con su testimonio, la actriz subrayó que es fundamental recurrir a expertos para poder trabajar y gestionar los problemas, reafirmando que el perdón hacia uno mismo y la comprensión de que la culpa reside únicamente en el agresor son los pilares para recuperar la calma y seguir viviendo tras una experiencia tan demoledora.