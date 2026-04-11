Tana Rivera, espectadora de primera fila de Roca Rey en Brihuega

Ni Tana Rivera ni Andrés Roca Rey han confirmado que estén saliendo, pero si realmente han comenzado una relación, la joven no va a seguir la tradición de la pareja del torero de quedarse en casa esperando la famosa llamada de "todo ha ido bien".

Todo lo contrario, Tana ha acudido la tarde de este sábado a la plaza de Brihuega para disfrutar de la tradicional Corrida de la Primavera del coso de Guadalajara. La joven ha asistido con dos amigas y se ha sentado en contrabarrera, a apenas unos metros del albero. A la entrada no ha querido hacer declaraciones a los periodistas. En el tendido también estaban Cari Lapique o Nuria González, viuda de Fernández Tapias.

Una habitual de las plazas

Tana Rivera es hija, sobrina y nieta de toreros. Conoce a la perfección el mundo del toro y además es una habitual de las plazas. Y desde hace tiempo forma parte de la pandilla de Roca Rey. Comparten amigos como Victoria Federica o Berenice Lobatón, de ahí que no resulte extraño ver a la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo acudiendo a la plaza a verle torear.

Si realmente han comenzado a salir, como se anunció en el programa Y Ahora Sonsoles, lo veremos con el tiempo. Tana está soltera desde principios del mes de marzo, cuando, según avanzó Informalia, rompió la relación que mantenía con un ejecutivo de El Corte Inglés. A Andrés Roca Rey se le relacionaba hasta hace un año con Marina Díaz Torre, una atractiva mexicana con la que incluso llegó a buscar casa en Madrid.

Como anunciamos en exclusiva en Libertad Digital, el torero planea establecerse en la capital y ha comprado un piso en el Paseo del Pintor Rosales, en el barrio de Argüelles. Se da la circunstancia de que la casa del peruano está a solo unos minutos caminando del Palacio de Liria, en el que reside Tana cuando visita a su madre en Madrid.

Se trata de una casa en altura que le permitirá disfrutar de la capital de España. No ha optado por el Barrio de Salamanca, refugio de venezolanos y mexicanos pudientes, y tampoco ha escogido La Finca, retiro de las grandes fortunas. El metro cuadrado en la zona del Pintor Rosales supera los 10.000 euros y los pisos suelen ser residencias señoriales de techos altos y estancias majestuosas construidas en los años 50. En los últimos años además la zona ha vivido un proceso de modernización con el desembarco de establecimientos como la heladería La Romana o la neotasca Hermanos Vinagre.

El torero de Perú contará con numerosos vecinos ilustres, entre ellos varios toreros y ganaderos. Entre ellos el que fuera su apoderado y artífice en buena parte de su éxito, el matador Roberto Domínguez, casado recientemente tras años de relación con la presentadora Elena Sánchez.