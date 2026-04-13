La mujer de Andrés Pajares da la última hora sobre su estado de salud

Andrés Pajares ha sido sometido recientemente a una nueva intervención quirúrgica. A sus 86 años, el actor continúa lidiando con serios problemas de espalda, una dolencia que arrastra desde hace años y que ya le ha obligado a pasar por el quirófano en varias ocasiones.

En esta ocasión, la operación se llevó a cabo en el Hospital La Milagrosa de Madrid y estaba prevista dentro del seguimiento médico que requiere su situación. El objetivo principal de la intervención era revisar y, en su caso, ajustar los dispositivos implantados en cirugías anteriores para aliviar el dolor y mejorar su movilidad, que se ha visto considerablemente afectada con el paso del tiempo.

La noticia generó preocupación inicial entre sus seguidores y en el ámbito del espectáculo, donde Pajares es una figura muy querida y reconocida. Sin embargo, su entorno más cercano se apresuró a lanzar un mensaje tranquilizador. Su esposa explicó que la operación transcurrió sin complicaciones y que el actor se encuentra estable, afrontando el proceso de recuperación con buen ánimo. De hecho, destacó que pudo levantarse poco después de la intervención, un indicio positivo dentro de su evolución.

"Mi marido está muy bien, la operación de espalda salió perfectamente y ahora mismo le pillas durmiendo en la habitación del hospital. Todavía no sabemos cuándo le darán el alta, pero espero que sea muy pronto. Fíjese si la intervención fue positiva que el día siguiente de realizarse ya pudo ponerse de pie. Andrés es un hombre con una gran fortaleza, lleva arrastrando los problemas de espalda desde hace años y ya ha pasado varias veces por quirófano. En esta ocasión le han quitado una serie de tornillos que tenía debajo. Y está perfectamente", dijo su mujer Juana Gil a La Razón.

A pesar de este desenlace favorable, lo cierto es que su estado de salud refleja un deterioro progresivo. Los problemas de espalda que padece no solo le provocan dolor crónico, sino que también limitan de forma importante su autonomía en el día a día. Estas dificultades han condicionado su ritmo de vida en los últimos años y han reducido notablemente su presencia pública.

En paralelo, esta situación ha tenido un impacto directo en su trayectoria profesional. El actor, que durante décadas fue uno de los rostros más populares del cine y la televisión en España, ha ido apartándose paulatinamente de los focos. En la actualidad, su prioridad es centrarse en su bienestar y en seguir las indicaciones médicas para mantener la mejor calidad de vida posible.

Pese a las complicaciones de salud, el entorno de Pajares insiste en transmitir optimismo. La intervención reciente forma parte de un proceso médico más amplio orientado a estabilizar su situación y aliviar sus dolencias. Aunque el camino de recuperación puede ser largo y exigente, las últimas informaciones apuntan a una evolución favorable dentro de las circunstancias.