Felipe VI de boda en Málaga sin la reina Letizia

Tana Rivera, siempre educada con los medios de comunicación, se ríe ante las preguntas sobre su relación con Andrés Roca Rey: "La verdad es que los toros me corren por las venas, todo lo taurino", ha asegurado ante los medios de comunicación. "Hombre, pensando en mi bisabuelo, mi padre, mi tío y también por la parte de mi madre", ha confesado con una sonrisa. Respecto a su relación, se ha reído y ha dicho: "¿Mi pareja? Jajajajaja". Por su parte, el padre de Tana, cuando ha sido preguntado por la relación de su hija con el torero, ha respondido: "No vamos a casarlos ya, despacito".

Según El Tiempo Justo, Marina, la tercera en discordia, está muy dolida con Tana porque ha roto códigos de amigas teniendo en cuenta que eran compañeras de piso. Antes de Andrés Roca Rey, Marina estaba con Toñete, el hijo de Antonio Catalán, que también era amiga de Roca Rey.

Juan Carlos I ha regresado a España después del galardón que ha recibido por su libro Reconciliación. Ahora Laurence Debray parece estar echándole un pulso a Carlos Herrera en lo que a contacto con Juan Carlos I se refiere, y nos ha proporcionado un parte médico del que fuera rey de España, que por cierto ha vuelto a la clínica de su amigo el doctor Anitua para someterse a una nueva revisión. "Está muy bien, en forma. Tiene esa debilidad de las piernas pero de la cabeza está fenomenal. Tiene una energía que después de dos días con él salgo agotada".

Mientras Felipe VI ha viajado este fin de semana a Málaga para acudir a la boda de un amigo, que estaba viudo y se volvió a casar. La boda ha sido en la Finca Cortesín, donde acudió solo, sin la reina Letizia. El Rey fue uno de los 500 invitados, y dicen los testigos que se mostró amable y que incluso se arrancó a bailar en algún momento.

La actriz Ruby Rose, parte del reparto de Orange Is the New Black, asegura que "Katy Perry me agredió sexualmente en el Spice Market Nightclub, en Melbourne". Ella tenía 20 años entonces: "Se inclinó, echó su ropa interior hacia un lado y frotó su asquerosa vagina en mi cara hasta que abrí y yo vomité". Fue una historia "divertida de borrachas" que no denunció porque tampoco ha denunciado, dice, a otros ex que la violaron. Katy Perry lo niega: "Son mentiras temerarias y peligrosas", añadiendo que la actriz tiene "un historial documentado de realizar graves acusaciones públicas en redes sociales que han sido reiteradamente desmentidas por los implicados". Ha enviado un comunicado a The Times con estas declaraciones.