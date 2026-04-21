La exnovia de Adrián Rodríguez relata su infierno: "Le he pagado tratamientos"

Adrián Rodríguez ha sido condenado a seis meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad tras un agresivo altercado con dos agentes de la Policía Nacional ocurrido el pasado jueves 16 de abril. El actor fue localizado en la estación de tren María Zambrano de Málaga, donde la situación se descontroló por completo cuando se encaró con los agentes en actitud violenta y agresiva, una conducta que obligó a su traslado inmediato a dependencias policiales para ser puesto a disposición judicial.

En las imágenes que circularon a través de las redes sociales y diversos medios de comunicación, se puede ver al actor fuera de sí, gritando "¡Baja la cámara!" de forma reiterada y realizando gestos bruscos contra un ciudadano que captaba el momento en plena calle. La tensión en torno al actor se había ido fraguando en los días previos al altercado.

Adrián había publicado varios mensajes en sus perfiles sociales en los que aseguraba, en un tono de desesperación, que su pareja le había "dejado en la calle", solicitando ayuda urgente a sus seguidores. Aunque estas publicaciones fueron eliminadas poco después de ser compartidas, el impacto mediático ya era imparable.

La exnovia de Adrián Rodríguez cuenta cómo vivieron su último proceso de desintoxicación: "Dejé de hacer mi vida por salvarle" https://t.co/Gg4wNSVbIF #YAS — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) April 20, 2026

Victoria Vladimirova, última expareja de Adrián, intervino el lunes en Y Ahora Sonsoles para hablar abiertamente sobre el más reciente proceso de rehabilitación del actor. La relación entre ambos duró más de un año, tiempo en el que ella se convirtió en un pilar clave durante su recuperación. "Le he pagado tratamientos, terapias... Dejé de hacer mi vida por salvar a Adrián", relató Victoria. En cuanto a la participación de Adrián en el reality La Cárcel de los Gemelos, fue tajante: "Él sabía dónde se metía, pero le desbordó".

Además, la joven señaló la importancia del entorno del intérprete en todo este proceso. "Tenía amigos buenos, pero también una parte que yo desconocía. Llegó un momento en que no podía sostener su enfermedad, la enfermedad podía con la persona", explicó. Aunque ya no están juntos, Victoria y Adrián mantienen el contacto. Según contó ella misma, "a día de hoy he tenido que ir a terapia por las secuelas que me ha dejado lo que he vivido con él".