Jessica Bueno responde a Kiko Rivera: "El tiempo pone todo en su sitio"

Jessica Bueno se ha dejado ver radiante durante la jornada inaugural de la Feria de Abril en Sevilla. Acompañada por su actual pareja, Roberto Mendoza, con quien ha encontrado una notable estabilidad emocional, no ha ocultado el excelente momento personal que atraviesa. Sin embargo, su presencia en el recinto ferial ha estado irremediablemente marcada por el reciente cruce de declaraciones con Kiko Rivera, con quien mantiene un conflicto mediático.

Apenas unas horas antes de esta reaparición pública, el hijo de Isabel Pantoja avivaba la polémica en sus redes sociales, donde publicó una reflexión dirigida a las madres de sus hijos. "El tiempo no falla. No necesita gritar, ni justificarse. Simplemente pasa (...) y coloca a cada uno donde le corresponde", rezaba el texto. A este contundente mensaje añadió que "las máscaras caen, las verdades salen, y todo lo que parecía confuso, se aclara solo". Para rematar, sentenció que el paso de los días hará su trabajo y pondrá a cada uno en su sitio, insistiendo en que lo importante son las demostraciones y no las palabras.

Lejos de evadir la controversia, Jessica ha aprovechado su paseo por el Real para responder de manera tajante a estas insinuaciones. "A ver, en eso estoy a favor de él, de que el tiempo pone todo en su sitio, de que al final se demuestran las cosas con hechos", ha asegurado a los medios allí presentes. En su argumentación, ha hace hincapié en que la verdadera personalidad se refleja en las acciones diarias y en las decisiones tomadas, mostrándose convencida de que su trayectoria y su comportamiento hablan por sí solos frente a las acusaciones vertidas.

Con evidente deseo de rebajar la tensión, ha recalcado que su única intención al acudir a la televisión fue defenderse. "Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. He expresado mi descontento con las distintas declaraciones que tuvo. Y ya está. Quiero seguir viviendo en paz", ha zanjado con firmeza. Asimismo, ha insistido en que su prioridad absoluta es la estabilidad y la felicidad de su hijo, distanciándose de polémicas estériles y dejando claro que no comprende el origen de esta nueva acometida mediática.

Finalmente, al ser cuestionada sobre si terceras personas, en concreto Lola García, podrían estar influenciando negativamente a Kiko en su contra, la modelo ha preferido mantener una postura prudente y conciliadora. "No lo sé, pero bueno, ya está, estamos en feria, hay que pensar cosas bonitas", ha concluido con una sonrisa, optando por disfrutar de la festividad andaluza y dar por cerrado, al menos por su parte, este nuevo capítulo de desavenencias familiares.