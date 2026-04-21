Kiko Rivera advierte a Irene Rosales y Jessica Bueno: 'Las máscaras caen'

El enfrentamiento mediático que protagoniza Kiko Rivera con las madres de sus hijos parece lejos de apaciguarse. Tras unos días de reflexivo silencio, el hijo de Isabel Pantoja ha decidido utilizar su perfiles en redes sociales para pronunciarse sobre las recientes declaraciones de Irene Rosales y Jessica Bueno, quienes han endurecido su postura pública frente al pinchadiscos. La tensión ha escalado significativamente después de que el propio protagonista compartiera detalles económicos de su convenio de separación, una acción que ha desencadenado una firme respuesta por parte de su entorno familiar.

En concreto, la controversia se avivó cuando su exmujer desveló en el espacio televisivo El tiempo justo que había puesto el asunto en manos de su abogada. El objetivo de este movimiento legal es frenar la exposición pública de los acuerdos privados que mantenían. A esta situación se sumó la intervención de Jessica Bueno en el programa ¡De viernes!, donde la modelo respondió a los reproches del padre de su hijo mayor, evidenciando que la aparente cordialidad que regía su relación ha terminado de forma definitiva y que no está dispuesta a tolerar más intromisiones.

De forma paralela a este conflicto familiar, Kiko también ha tenido que hacer frente a las informaciones publicadas por el diario ABC, que apuntaban a supuestos problemas profesionales de su actual pareja. Según el citado medio, algunas alumnas de la escuela de baile que regenta Lola García en Madrid habrían abandonado el centro, alegando que la bailaora ha desatendido sus compromisos laborales por un presunto interés desmedido en aprovechar la fama derivada de su relación sentimental. Ante estas acusaciones, Rivera no dudó en dar la cara para defender la integridad y profesionalidad de su novia.

El mensaje de Kiko Rivera en Instagram

Una vez abordado el frente de su actual pareja, el aludido ha madurado su respuesta hacia las madres de sus hijos y ha lanzado una contundente reflexión en forma de advertencia. "El tiempo no falla. No necesita gritar, ni justificarse. Simplemente pasa (...) y coloca a cada uno donde le corresponde", ha escrito en su cuenta oficial. En este mismo mensaje, ha añadido que "las máscaras caen" y que todo aquello que "parecía confuso, se aclara solo". Para finalizar su alegato, ha sentenciado de forma rotunda que "no es quién más habla, sino quien más demuestra", confiando en que el paso de los días termine dándole la razón en este intrincado laberinto sentimental y judicial.