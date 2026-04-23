Lloros y abrazos en el "reencuentro interplanetario" entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Isabel Pantoja ha hablado para la revista para "Ellas Internacional" en su primera entrevista en años, ahora que empieza su gira americana.

Una de sus frases, que a nuestros colaboradores les ha sonado a respuesta de certamen de Miss ha sido: "Sueño con salud, paz e igualdad. A mi me encantaría si pudiera volver a ser niña el tiempo que me queda. Hay que cuidar muy bien a esos niños porque son los únicos que tienen la mente pura". A la pregunta de quién es cuando se apagan las luces responde: "Isabel Pantoja es la que está encima del escenario y cuando cruza la puerta del camerino cuando se apagan las luces soy Maribel, mi nombre abreviado. Así me llaman mis hijos, mis hermanos, todos mis seres queridos. Es decir, la artista se queda en el escenario con ese último aplauso. Luego, continuo con mi vida como cualquier otra persona, con mi día a día y rutinas, tareas de hogar. Yo tengo muy claro quién es Isabel Pantoja y quién es Maribel. Aunque somos la misma, una es encima del escenario y la otra es en mi vida cotidiana".

Por fin se ha producido el encuentro interplanetario: lloros y abrazos entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Según contó Luis Pliego en El Tiempo Justo, el reencuentro entre madre e hijo se ha producido en las últimas horas durante la visita de Kiko a Gran Canaria con Lola de comparsa. Dijo que ha habido lloros y abrazos, que le presentó a Lola, y que no hay exclusiva "aunque la exclusiva ya la ha dado él o está fastidiando la exclusiva a quién la pague", como ha apuntado el director de Es la Mañana de Federico. "Todo depende del precio y del cuando, y seguramente sería cuando Isabel volviera de su gira americana" ha apuntado Tico Chao.

De momento no hay fotos de agencia porque se han cuidado mucho de no salir. También que Pantoja ha invitado a su hijo a la gira internacional que empieza en Perú la semana que viene. Ha brindado a su hijo un asiento en su jet privado. Una gira que, según Vamos a ver, va a ser de bajo presupuesto. Los diez conciertos organizados van a tener gasto mínimo, porque la cantante quiere saldar su deuda con Hacienda.

Paz Vega, que a muchos ha sorprendido por aparecer en la portada de Hola, ha aparecido muy compungida tras su separación. La actriz ha reaparecido sin maquillar y triste saliendo de la casa de su hermana Sara, el hombro en el que llora estos días sus lágrimas.

"Es un momento muy difícil, lo estamos pasando un poquito regular y yo lo que agradezco es que nos estáis respetando" decía acompañada una vez más por su hijo.

Gloria Camila ha estado en el Real con su novio, Álvaro, vestida de gitana por las gemelas De Paula, y con Ortega Cano, que llevaba varios años sin acudir a la feria. Gloria se ha encontrado con su sobrina, Rocío Flores, con la que lleva varias semanas enfrentada. El encuentro habría sido cordial pero no cariñoso.

Dani Carande ha contado en exclusiva que María Corina Machado estuvo en un salón de peluquería del venezolano Julio Matamoros en la calle Alberto Alcocer donde Machado donde además de cortarse el pelo "se pintó las canas".