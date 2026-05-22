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Corazón

Las imágenes de la divertida despedida de soltera de Makoke en Madrid

La novia y sus amigas lucieron camisetas personalizadas para pasar una jornada de lo más divertida.

Chic
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Makoke se casará el próximo 12 de junio en Ibiza con el publicista Gonzalo Fernández Figares y parea celebrarlo, sus amigas le organizaron una divertida despedida de soltera el pasado jueves en Madrid.

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Marta López y Arancha de Benito, dos de sus íntimas amigas, formaron parte del grupo que le organizó la sorpresa en un céntrico restaurante de la capital.

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"Aquí estamos, celebrando el amor", dijo Arancha de Benito, mientras que Marta López subrayó que se lo están "pasando genial". A juzgar por sus caras, no mentían.

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"Makoke no se había enterado de nada. La ha traído Anita y ha flipado", dijeron sobre su hija. La sonrisa de oreja a oreja de la protagonista reflejaba su total felicidad.

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Makoke, saliendo a recibir uno de los dos hombres que formaron parte de la fiesta.

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Entre ellos se encontraba el influencer Diego Varjak, amigo íntimo de Anita Matamoros y de la familia.

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Makoke se dejó querer por sus amigos antes de su gran día, para el que ya ha empezado la cuenta atrás.

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Entre las sorpresas de la velada se encontraba un show flamenco que hizo las delicias de las invitadas.

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En las camisetas se podía leer el mensaje "Explota, explótame, expló. Qué fantástica, fantástica esta fiesta, Mako", en homenaje a la canción de Rafaella Carrá. 

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"A la tercera va la vencida", bromeó Arancha de Benito sobre la que será la tercera ocasión en la que su amiga pasa por el altar.

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