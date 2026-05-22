Las imágenes de la divertida despedida de soltera de Makoke en Madrid
La novia y sus amigas lucieron camisetas personalizadas para pasar una jornada de lo más divertida.
Makoke se casará el próximo 12 de junio en Ibiza con el publicista Gonzalo Fernández Figares y parea celebrarlo, sus amigas le organizaron una divertida despedida de soltera el pasado jueves en Madrid.
Marta López y Arancha de Benito, dos de sus íntimas amigas, formaron parte del grupo que le organizó la sorpresa en un céntrico restaurante de la capital.
"Aquí estamos, celebrando el amor", dijo Arancha de Benito, mientras que Marta López subrayó que se lo están "pasando genial". A juzgar por sus caras, no mentían.
"Makoke no se había enterado de nada. La ha traído Anita y ha flipado", dijeron sobre su hija. La sonrisa de oreja a oreja de la protagonista reflejaba su total felicidad.
Makoke, saliendo a recibir uno de los dos hombres que formaron parte de la fiesta.
Entre ellos se encontraba el influencer Diego Varjak, amigo íntimo de Anita Matamoros y de la familia.
Makoke se dejó querer por sus amigos antes de su gran día, para el que ya ha empezado la cuenta atrás.
Entre las sorpresas de la velada se encontraba un show flamenco que hizo las delicias de las invitadas.
En las camisetas se podía leer el mensaje "Explota, explótame, expló. Qué fantástica, fantástica esta fiesta, Mako", en homenaje a la canción de Rafaella Carrá.
"A la tercera va la vencida", bromeó Arancha de Benito sobre la que será la tercera ocasión en la que su amiga pasa por el altar.