Tana Rivera celebra el éxito de Roca Rey en la Corrida de la Prensa

Apenas un mes después de la grave cogida sufrida en la plaza de toros de La Maestranza el pasado 23 de abril, y tras una rápida recuperación que le permitió volver a los ruedos en Jerez de la Frontera, el diestro Andrés Roca Rey ha reaparecido este jueves en la tradicional Corrida de la Prensa en la plaza de toros de Las Ventas.

El festejo, que estuvo presidido por Felipe VI, congregó a numerosas personalidades del ámbito político y social en los tendidos del coso madrileño. Entre los asistentes se pudo ver a la infanta Elena; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, junto a su esposa, Teresa Urquijo, y otros rostros conocidos como Carmen Lomana, Estrella Morente y su marido Javier Conde, Esperanza Aguirre, Nuria González y sus hijos Alma e Iván Fernández-Tapias, José Antonio Canales Rivera, el empresario Pedro Trapote y su mujer, Begoña, el cantante de Hombres G, David Summers, el exministro José María Michavila o el futbolista Dani Ceballos.

Sin embargo, todas las miradas, o buena parte de ellas, buscaron a Tana Rivera, que no quiso perderse el regreso a la capital del matador peruano. A pesar de los momentos de honda preocupación vividos hace semanas en Sevilla tras la cornada, Tana acudió a su cita con la afición y con el propio torero, con el que mantiene una discreta relación sentimental desde hace unos dos meses.

Durante la tarde, la joven prefirió mantenerse en un estudiado segundo plano, ocupando un lugar prudente en el tendido. Las cámaras de Europa Press captaron el instante en el que presenciaba la faena con evidente nerviosismo, para luego abandonar el recinto taurino visiblemente feliz ante el triunfo cosechado por su pareja en una plaza de tamaña exigencia.

Acompañada por una amiga, evitó hacer declaraciones a los medios de comunicación sobre el estado de su noviazgo, que parece consolidarse con el paso de las semanas. De hecho, apenas un día antes, ambos fueron vistos disfrutando de un agradable paseo por la plaza de Oriente. Tampoco quiso pronunciarse sobre los crecientes rumores que apuntan a un distanciamiento con Victoria Federica, gran ausente en esta tarde taurina, desde que iniciara su romance con el peruano.

La confirmación del buen momento que atraviesan llegó minutos después de finalizar el festejo, cuando acudió al hotel de concentración del diestro, el Hotel Gran Meliá Fénix, para celebrar el éxito logrado en el ruedo madrileño. Para la ocasión, lució un elegante diseño que rápidamente acaparó la atención: un modelo largo en color blanco roto, de inspiración nupcial, con detalles de encaje en los laterales y escote halter, rematado con unas sencillas sandalias en tono marrón.