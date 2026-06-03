Ester Expósito, la chica de moda: de la casita de Bad Bunny a Ibiza con Mbappé

Poco dada a charlar con la prensa, Ester Expósito sí ha querido mediar en la polémica sobre su aparición en la famosa "casita" de Bad Bunny en sus conciertos. La actriz ha calificado las críticas de "misóginas" y ha añadido que "el problema no es un baile de dos segundos", sino que "el problema está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina".

Esta semana protagoniza la portada de Diez Minutos con una foto en la que la vemos a lomos de una moto acuática que pilota su novio, Mbappé, demostrando que la relación va viento en popa.

Cuenta la revista que la pareja realizó un viaje exprés en avión privado a Ibiza el pasado 25 de junio y que allí disfrutaron de su vida de adinerados: paseo en mega-yate, práctica de eFfoil y muchos, muchos mimos y arrumacos.

La Liga ha terminado y es comprensible que el Real Madrid mire para otro lado. Pero a la Selección Nacional Francesa quizá le moleste que su capitán esté realizando "deportes de riesgo" que puedan comprometer su integridad física.

Rocío Crusset, portada de revista (del corazón, no de moda)

La hija de Carlos Herrera se ha casado el pasado fin de semana en Nueva York y allí ha viajado parte de su familia para asistir al enlace. Hola publica imágenes inéditas (que no exclusivas) de los novios y Semana dedica su portada a Rocío y a su madre, Mariló, elegantemente vestida por Sybilla.

Hola desvela detalles como que la boda se ofició en inglés y en español en la iglesia de San Ignacio de Loyola, que el vestido es diseño de la propia novia y que se lo ha cosido un amigo, o que además de su hermano Alberto y su mujer, Blanca Llandrés, también viajaron hasta Manhattan Pepa Gea, la mujer del locutor, además de sus cuatro mejores amigas de Sevilla.

Tras la ceremonia religiosa, todos se fueron a celebrarlo al restaurante de Daniel Boulud, al salón Bellecour, con capacidad para noventa personas. Rocío y su flamante esposo aparecieron por primera vez juntos en Masterchef, cuando Mariló ganó la final, pero no sabíamos que eran pareja oficial hasta la pasada Feria de Abril. Ahora vivirán en Tribeca, donde, según Hola, tienen casa.

Semana aclara la polémica sobre la salud de Marisol

En un gesto poco habitual, Jorge Borrajo, el director de Semana, firma una columna de opinión en la que aclara la información del pasado miércoles sobre el estado de salud de Pepa Flores.

La revista publicó que Marisol estaba baja de ánimos y que además había sido ingresada hacía cuatro meses. Horas después, la artista, que lleva más de dos décadas sin conceder ningún tipo de declaración a los medios, comparecía en el programa Y ahora Sonsoles para aclarar que está perfectamente.

Borrajo aclara en su artículo que Semana nunca publicó que Pepa está enferma, impedida o que padezca alguna dolencia física que le impida salir de casa. "Desde la revista asumimos lo publicado pero no las interpretaciones erróneas de terceros".

Julia Janeiro tiene vértigo

La hija mayor de Jesulín y la Campanario aparece llorando a moco tendido en la portada de Semana. Se trata de una serie de imágenes tomadas durante el rodaje de "La caja amarilla", el reality que significa su debut televisivo.

Al parecer, Julia tuvo que lanzarse al vacío en una de las pruebas del concurso y los nervios la superaron porque tiene miedo a las alturas. De ahí el berrinche.

Según vemos en las fotos de Semana, la maquilladora ha hecho muy buenas migas con sus compañeros de programa, entre ellos Tamara Gorro o Colate Vallejo-Nágera.

Los padres de la reina Letizia, juntos en la graduación de su nieta Amanda

A diferencia de la otra sobrina de la reina Letizia, Carla Vigo Ortiz, Amanda es una joven totalmente anónima de la que nunca hemos visto fotos sin pixelar. Ahora ha cumplido 18 años y se ha graduado en una ceremonia a la que han asistido sus abuelos.

Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz, los padres de nuestra soberana, han vuelto a demostrar que son dos divorciados bien avenidos y que llevan a sus respectivas parejas a estos actos familiares. A la que no vemos y seguramente no veremos es a Amanda, la hija de Telma y el abogado Enrique Martín-Llop, a la que seguramente su familia va a proteger de manera férrea.

Charlene de Mónaco habla en exclusiva para Hola

Que Mónaco tiene un régimen royal (además del fiscal) distinto al de otras casas reales europeas es evidente. Quizá por eso no debe extrañarnos que su máxima representante, la princesa Charlene, haya concedido una entrevista exclusiva a Hola con motivo de su visita oficial a España. Exclusiva no significa siempre pagada, aunque vaya usted a saber.

La entrevista, un popurrí de declaraciones institucionales sobre su interés por proteger el Mediterráneo o encabezar una campaña para prevenir accidentes relacionados con el agua, tiene como único aliciente que las fotos son obra de Vanessa von Zitzewitz, que es la exmujer de Juan Villalonga, el que fuera presidente de Telefónica y amiga íntima de Corinna, la examiga entrañable de Juan Carlos.

Cóctel de noticias

La auténtica "casita" es la de Alaska. En la semana de Bad Bunny en España, Hola publica una entrevista con fotos de la "casita azul" de Alaska, una de las residencias que la cantante tiene en Madrid. Un homenaje al horror vacui que ella explica a la perfección: "Entiendo que haya gente que pueda decir 'me metes a mí en esa casa con esos colores y con tantas cosas y me da un ataque'. A mí me da el ataque con todo lo contrario, con esos cuartos blancos en donde parece que te han soltado sin la camisa de fuerza".

Sara Carbonero y Jota Cabrera, de escapada romántica en Galicia. La presentadora, que esta semana ha sido premiada con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, ha viajado a Santiago de Compostela con su novio. Semana publica varias fotos de la pareja, que está, dice, más unida que nunca.

Cuenta atrás para la boda de Nieves Álvarez. La modelo contraerá matrimonio con el empresario Bill Saad el próximo 11 de julio y Hola publica unas fotos de la pareja paseando por Madrid como si acabasen de salir de una revista.

Hola pone cara a Sacha Thyssen Cuesta. El hijo mayor de Borja y Blanca ya tiene 18 años y se ha graduado en Bachillerato en la American School de Madrid. Sus padres han acudido orgullosos a la ceremonia y la revista publica las fotos del chico, al que apenas habíamos visto en las revistas.

Ainhoa Armentia, una más en la familia Urdangarin. Ahora ya incluso se deja fotografiar con Pablo, el hijo balonmanista de Iñaki Urdangarin, y con la novia de este, Joanna Zott. La relación entre todos es más que cordial.