La paz sea con los Rivera: Paquirrín contacta con sus hermanos

Francisco Rivera confirmó ayer a Gtres que su hermano Kiko Rivera ha contactado con él para repartirse las cabezas. "Me ha escrito mi hermano Kiko un mensaje muy cariñoso y la verdad es que dice mucho de él, ha sido un detalle. Me ha dicho que ha conseguido coger las cabezas que había, ocho cabezas, y que las va a repartir entre Cayetano, él y yo. Yo que había abandonado la esperanza, pero la verdad es que es un detalle que dice mucho de su parte y lo honra".

En un escenario tan especial como La Maestranza de Sevilla, Tana Rivera y Andrés Roca Rey han oficializado su relación haciendo su primera aparición pública para ver a Morante en la corrida del Corpus desde el tendido. En la misma plaza se encontraban también Fran Rivera y Lourdes Montes. Asegurando que todo está "muy bien", Tana salió del paso con mucho sentido del humor a la petición de los fotógrafos de que posase junto al peruano: "¿Tú crees que voy a poner hacer algo?" ha comentado señalando la nube de admiradores que rodeaban a su novio.

Gloria Camila acusa a su hermana de lucrarse a costa de su madre con su última ocurrencia: un documental en Movistar Plus que se estrena en breve y en el que no aparecen ni ella ni su hermano José Fernando. La excusa, según algunos, es que se trata de un documental centrado en su trayectoria artística y su peso en la cultura española. La productora ejecutiva es su hija Rocío.

Gloria Camila se queja de que ella y su hermano hayan sido borrados de la historia. Algo que Rociíto califica como "absurdo". Gloria la ha respondido: "A mí lo que me parece absurdo es que una vez más me tenga que ver en la situación en la que mi hermano y yo no existimos para una cosa pública que se hace a beneficio económico de una cosa de mi madre". Ahora estudia emprender acciones legales. Cree que su hermana persigue, una vez más, un "beneficio económico y lucrativo". "No es un homenaje, es un documental. Es una serie más bien, en la que ella se beneficia económicamente".

Sin duda una nueva polémica que llega después de que Rocío haya afirmado en una entrevista sobre sus preferencias familiares: "Yo soy de familia elegida, a mí la familia impuesta por sangre no me gusta. No me gusta que nadie me imponga nada. Para mi madre sí era importante, porque ella tenía una forma de ver distinta. Ella viene de tenerse que hacer responsable desde muy pequeña de su familia. Familia que viene de una situación completamente diferente a la que yo tengo o la que yo vivo o en la que yo creo en mi vida"