Anne Hathaway anuncia que espera su tercer hijo

Anne Hathaway ha compartido una de las noticias más felices de su vida personal: la actriz estadounidense está embarazada de su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman. La confirmación llegó a través de un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales, donde la intérprete mostró por primera vez su creciente barriga de embarazada.

En la grabación, Hathaway aparece vestida con un elegante conjunto blanco compuesto por una falda larga y una blusa ligera. Mientras posa con los brazos cruzados en lo que parece ser una estancia de su hogar, revela con naturalidad su embarazo al descubrir su vientre, un gesto sencillo que no tardó en generar una ola de reacciones entre sus millones de seguidores.

La publicación, acompañada por el mensaje "x Baby I'm yours x", puso fin a los rumores que circulaban desde hacía días sobre una posible nueva maternidad de la actriz. Por el momento, no ha dado detalles sobre el tiempo de gestación ni sobre la fecha prevista para el nacimiento del bebé.

La noticia fue recibida con entusiasmo tanto por los fans de la actriz como por numerosas figuras del mundo del entretenimiento. En pocas horas, el vídeo acumuló miles de comentarios celebrando esta nueva etapa en la vida de Hathaway.

Entre las primeras personalidades en reaccionar se encontraron la diseñadora Donatella Versace y la actriz Lily Collins, quienes enviaron mensajes cargados de cariño y buenos deseos para la futura madre. Las muestras de afecto reflejan la gran admiración que la protagonista despierta dentro y fuera de Hollywood.

Una familia que sigue creciendo

El bebé será el tercer hijo de Anne Hathaway y Adam Shulman, quienes mantienen una de las relaciones más discretas de la industria cinematográfica. La pareja contrajo matrimonio en 2012 y ya son padres de Jonathan y Jack, nacidos en 2016 y 2019, respectivamente.

A lo largo de los años, la ganadora del Óscar ha hablado en varias ocasiones sobre cómo la maternidad transformó su vida, describiéndola como una experiencia que cambió su forma de ver el mundo tanto a nivel personal como profesional.

La actriz también ha compartido públicamente algunos de los momentos más difíciles de su camino hacia la maternidad. En entrevistas anteriores reveló que sufrió una pérdida gestacional antes de ampliar su familia, una experiencia sobre la que decidió hablar para dar visibilidad a situaciones que muchas mujeres afrontan en silencio.

Ahora, Hathaway se prepara para recibir a un nuevo miembro en la familia, una noticia que ha sido celebrada con entusiasmo por sus seguidores y por quienes han acompañado de cerca su trayectoria durante los últimos años.