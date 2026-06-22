Bertín Osborne se une a Rocío Carrasco y participará en la serie sobre Rocío Jurado

El mundo de la ficción televisiva en España se prepara para uno de sus proyectos más ambiciosos y esperados: el biopic sobre Rocío Jurado que ya ha comenzado su fase de rodaje en Chipiona, la localidad natal de la emblemática artista gaditana, y que cuenta con la producción de su hija mayor, Rocío Carrasco. Esta serie biográfica promete ofrecer un retrato íntimo y exhaustivo de la trayectoria de la más grande, abarcando desde sus humildes orígenes en su infancia hasta los momentos más desgarradores de su fallecimiento debido a un cáncer en el año 2006.

El rodaje ha despertado una enorme expectación entre los vecinos de Chipiona, quienes se han agolpado en las inmediaciones del paseo marítimo para presenciar las primeras tomas de una producción que tocará de lleno el plano personal y sentimental de la cantante. A nivel argumental, la serie no eludirá los grandes amores de su vida. Se profundizará de manera notable en su primer matrimonio con el boxeador Pedro Carrasco y se recreará de forma fidedigna el multitudinario y mediático enlace nupcial que protagonizó posteriormente con el torero José Ortega Cano. Asimismo, la compleja dinámica familiar y la relación con sus descendientes ocuparán un lugar central en la trama, reflejando detalladamente la infancia y la posterior y convulsa juventud de su primogénita, Rocío Carrasco, así como la llegada al núcleo familiar de sus hijos adoptivos, Gloria Camila y José Fernando.

A pesar del hermetismo inicial con el que la productora intentó proteger la identidad del elenco principal, los nombres de las actrices encargadas de encarnar a la mítica artista ya han salido a la luz. Carmen Raigón, una joven actriz novel con una sólida formación en arte dramático y danza, ha sido la elegida para dar vida a la Rocío Jurado en su etapa de juventud, mientras que la experimentada Susana Córdoba asumirá la responsabilidad de interpretarla durante sus años de madurez y consagración artística. En el apartado masculino, el reconocido actor gallego Martiño Rivas se pondrá en la piel de Pedro Carrasco.

Uno de los puntos más llamativos de esta producción radica en los testimonios y revelaciones aportados por el periodista Diego Reinares. El colaborador de Fiesta desveló que diversas personalidades de la crónica social y musical se interpretarán a sí mismas a través de apariciones especiales. Uno de los nombres confirmados es el del cantante y presentador Bertín Osborne. En palabras textuales del propio Reinares: "Si sus problemas de salud se lo permiten, Bertín se interpretará a sí mismo, concretamente hará de presentador de la gala de despedida que protagonizó Rocío cuando estaba ya enferma, una gala en la que efectivamente él fue el presentador". Esta escena recreará el histórico especial de Televisión Española, Rocío... siempre, emitido a finales de 2005, que supuso el último gran concierto y la emotiva despedida artística de la chipionera antes de su fallecimiento.

El periodista también ofreció detalles cruciales sobre el resto de las figuras clave del entorno de la cantante que contarán con representación actoral en la pequeña pantalla. Tal y como detalló el colaborador: "Van a salir en la serie los personajes de Amador Mohedano, Gloria Mohedano, Juan de la Rosa, Rosa Benito... todas las personas importantes de la vida de la cantante. También me confirman que van a tener su personaje Antonio David Flores, Fidel Albiac y José Ortega Cano, que ya se sabía. Sé que a algunos artistas, además de a Bertín, también les han ofrecido salir en la serie haciendo de sí mismos".

La inclusión de personajes tan polarizantes y cruciales en la historia reciente de la familia Mohedano-Jurado, como Antonio David Flores y Fidel Albiac, augura que el biopic no solo se limitará a la vertiente estrictamente musical y de homenaje, sino que se adentrará con valentía en las tensiones y los conflictos familiares que han marcado la crónica social española durante décadas. Con este despliegue de localizaciones reales y un casting riguroso, la serie se perfila como uno de los documentos de ficción biográfica más completos y comentados del panorama audiovisual contemporáneo.