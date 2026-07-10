Meghan, al rescate de Harry en su polémico regreso a Reino Unido

La actualidad de la crónica social vuelve a centrar el debate en el programa, con un especial foco en las decisiones y movimientos de los duques de Sussex. El regreso de Meghan Markle junto a sus hijos para acompañar al príncipe Harry, tras habérsele denegado a este último una habitación en el palacio de Buckingham, ha desatado un intenso análisis sobre la tensa relación que mantienen con la corona británica y las implicaciones de seguridad que rodean sus visitas al Reino Unido.

Durante la tertulia, los colaboradores profundizan en el origen del conflicto y cómo las decisiones de la Casa Real afectan a la logística de la pareja. Se debate sobre si la presencia de Meghan Markle obedece a un deseo de apoyo familiar o a una estrategia de imagen en un momento en que la popularidad de ambos sigue siendo objeto de escrutinio público, mientras se comparan estas dinámicas con las de otras familias reales europeas y sus respectivas líneas sucesorias.

Por otro lado, el programa aborda la situación de la finca Cantora. Se analizan las últimas declaraciones de miembros de la familia Rivera y las quejas sobre el estado de abandono de la propiedad. Los tertulianos recuerdan el reparto de la herencia de Paquirri y cómo, a diferencia de otras fincas que fueron vendidas por sus herederos, Cantora se ha mantenido bajo la gestión de Isabel Pantoja, generando continuas disputas y un constante interés mediático por las condiciones de la mítica residencia.

Finalmente, se comenta la ruptura sentimental del artista Pitingo, detallando la historia de amor que le unía a su pareja desde la juventud y cómo, tras un reencuentro propiciado por las redes sociales, decidieron apostar por una vida en común que lamentablemente no ha prosperado. El tono de la conversación varía entre la nostalgia por el fin de una relación que parecía de película y el análisis de cómo el día a día y la convivencia terminan afectando incluso a los compromisos más ilusionantes.