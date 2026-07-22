Así es Carmen Corazzini: de su discreto romance con Aless Lequio a sustituir a María Casado en Informativos Telecinco

8 / 10

Tras poner fin a su noviazgo, mantuvieron un profundo respeto y cariño mutuo. La dolorosa muerte de Aless en mayo de 2020 a causa del cáncer conmovió profundamente a la periodista, quien expresó su dolor con unas sentidas y elegantes palabras de despedida en sus redes sociales, demostrando el recuerdo imborrable y el afecto impertérrito de la etapa que compartieron. A diferencia de otras figuras televisivas, la periodista siempre ha apostado por la discreción profesional, permitiendo que sea su trabajo periodístico el verdadero protagonista de su carrera. En la imagen, posa junto a su libro Personas Bestias, donde habla sobre crónica negra, una de sus grandes pasiones.