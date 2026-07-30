Irene Rosales responde a Kiko Rivera sobre el topo y pide perdón a Isabel Pantoja

Tras el grave bache de salud que sufrió hace unos días y que le obligó a permanecer ingresado en un hospital de Sevilla, Kiko Rivera continúa recuperándose favorablemente en su domicilio. El dj ha querido mantener informados a sus seguidores a través de varios comunicados publicados en sus redes sociales. En ellos, ha asegurado que su evolución médica está siendo muy positiva y que ahora su prioridad absoluta es descansar y recuperarse por completo.

Sin embargo, además de hablar de su estado físico, Kiko también ha deslizado algunas indirectas sobre la existencia de un supuesto topo que habría filtrado información privada a la prensa durante los últimos años. Estas palabras han generado numerosas especulaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales, desatando todo tipo de rumores sobre la identidad de dicha persona.

Una de las personas sobre las que recayeron inicialmente las sospechas fue Irene Rosales. La mujer del dj y madre de sus dos hijas menores ha querido pronunciarse con total claridad ante las cámaras. Lejos de entrar en cualquier tipo de polémica mediática, ha asegurado que en estos momentos solo desea que el músico se recupere cuanto antes de su problema de salud. "Yo lo único que le deseo es lo mejor, que tenga muchísima salud y que se recupere al máximo lo más pronto posible", ha afirmado con contundencia.

Respecto a las insinuaciones que muchos interpretaron como una referencia directa hacia ella, Irene Rosales ha sido tajante al desmentir su implicación. "Tengo mi conciencia supertranquila y yo no me doy por aludida en absoluto. No creo que haya alguien que me pueda señalar porque es totalmente falso", ha respondido. De este modo, ha dejado claro que no se siente identificada con las acusaciones y que prefiere mantenerse al margen de cualquier enfrentamiento familiar.

Por otro lado, la colaboradora de televisión también ha aprovechado la ocasión para aclarar otro asunto que había generado controversia en los últimos días. Se trata del comentario que realizó durante el evento de La Velada del Año, cuando le preguntaron si se subiría a un ring de boxeo con Isabel Pantoja. Ante el revuelo causado, ha querido zanjar cualquier malentendido y ha pedido disculpas públicamente a su suegra.

"No, hombre, por supuestísimo que no. No entraría en ese juego ni nada, simplemente fue un humor que a lo mejor ha podido sentar mal. Desde aquí todas mis disculpas, pero fue sin querer hacer daño ni muchísimo menos", ha explicado detalladamente. Además, ha intentado restar importancia a las críticas recibidas por aquellas declaraciones, defendiendo que todo se trató de una broma en un contexto distendido. "¡Ay, que la vida hay que tomársela con humor! Que estamos aquí de paso", ha concluido con naturalidad.

Con estas palabras, Irene Rosales ha optado por rebajar la tensión mediática y centrar el foco en lo verdaderamente importante para su familia: la pronta recuperación de Kiko Rivera. Mientras el músico continúa rodeado de sus seres queridos durante estos delicados momentos, ella ha dejado patente que, por encima de cualquier polémica o malentendido televisivo, su principal deseo es el bienestar del padre de sus hijas.