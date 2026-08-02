Albert Rivera y Carla Cotterli celebran su tercer aniversario con una escapada romántica a Ibiza

Tras años de intensas idas y venidas tanto en su convulsa trayectoria profesional como en su vida personal, Albert Rivera parece haber encontrado finalmente la estabilidad que tanto buscaba. Después de su mediática ruptura con la cantante Malú, con quien compartió una etapa trascendental de su vida y con quien tiene una hija en común, el exlíder político optó por mantener un perfil mucho más bajo, alejado del ruido mediático que durante tanto tiempo marcó su día a día. Fue en ese proceso de reinvención y serenidad cuando se cruzó en su camino Carla Cotterli, iniciando una historia de amor construida sobre los cimientos de la discreción, la complicidad y una absoluta naturalidad.

Lo que comenzó en su momento como una ilusión incipiente se ha ido transformando con el paso del tiempo en una relación sólida y madura. Este mes de agosto la pareja alcanza un hito especial al celebrar su tercer aniversario juntos, demostrando que su vínculo se ha ido afianzando a fuego lento y lejos del escrutinio público. A lo largo de estos tres años, ambos han sabido navegar la atención de los medios protegiendo con recelo su intimidad. Prefieren vivir su día a día sin grandes alardes ni exposiciones innecesarias, construyendo su felicidad en la más estricta intimidad, aunque sin esconder el cariño que se profesan cuando la ocasión lo requiere.

Un reflejo perfecto de esta dinámica de pareja se ha podido comprobar recientemente tras disfrutar de unos días de descanso en Ibiza, uno de sus destinos estivales preferidos y refugio habitual durante las vacaciones. A su regreso al aeropuerto de Madrid, la pareja volvió a hacer gala de ese carácter reservado que define su historia. Ante la mirada atenta de las cámaras y la insistencia de la prensa, ambos optaron por la prudencia, caminando con varios metros de distancia entre sí y gestionando cada uno su propio equipaje para no alimentar el espectáculo.

Rivera prefirió guardar silencio ante las preguntas sobre su verano o el estado de su corazón, dejando que los hechos hablen por sí solos.

Durante esa misma estancia en las Islas Baleares, Carla quiso compartir con sus seguidores algunos pincelazos de la felicidad que atraviesan. A través de sus redes sociales publicó diversos momentos de sus vacaciones, alternando estampas de relax en pareja con momentos entre amigos, e incluso se animó a etiquetar al abogado en alguna de sus publicaciones. Ese pequeño pero significativo gesto, tan poco habitual en ellos, dejó ver la naturalidad con la que celebran su amor de puertas para adentro. Es la crónica de una historia que ha superado la prueba del tiempo, donde el respeto a la privacidad se ha convertido en la mejor garantía de su estabilidad afectiva.