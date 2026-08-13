Brian May, guitarrista de Queen, disfruta del eclipse en Teruel y cae rendido ante el espectáculo: "Simplemente hermoso"

El guitarrista de Queen y doctor en Astrofísica, Brian May, fue una de las personalidades que eligieron la provincia de Teruel para presenciar el histórico eclipse total de Sol de este 12 de agosto. En concreto, el músico británico vivió el fenómeno desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ), situado a casi 2.000 metros de altitud en el Pico del Buitre, desde donde no dudó en catalogar la experiencia como "simplemente hermosa".

May, que retransmitió el evento en directo a través de su cuenta de Instagram, comenzó saludando a sus seguidores desde la "soleada y preciosa España" mientras la Luna empezaba a cubrir la superficie solar. "Es una pequeña franja que parece una luna nueva, una hermosa y pequeña media luna del sol", relataba fascinado a medida que avanzaba la penumbra y a pesar de experimentar algunos problemas técnicos con los filtros de su cámara.

Emoción a 2.000 metros de altitud

Conforme se acercaba el momento cumbre, el astrofísico describía cómo la luz se iba apagando en la cumbre turolense: "Todo se está oscureciendo por aquí, la media luna se está haciendo muy pequeña". Segundos después, entre el murmullo de los allí presentes y una cuenta atrás que se escuchaba de fondo, May exclamó emocionado: "El Sol está desapareciendo, increíble, oigo a todo el mundo emocionarse aquí".

Tras alcanzarse la totalidad y entre los vítores del público, el músico contempló el firmamento señalando que "Venus está ahí arriba", antes de que los primeros rayos volviesen a iluminar el cielo.

Una vez superado el clímax, el guitarrista tiró de humor con sus seguidores al reflexionar sobre el impacto del evento: "A nadie le importa ahora", bromeó sobre la fase final del eclipse, añadiendo que "la sensación ya no es la misma" porque "lo único en lo que puedes pensar es en su belleza: el Sol totalmente eclipsado, la corona y las protuberancias".

"Espero que hayan disfrutado acompañándome", concluyó el artista en su emisión, despidiéndose entre risas al asegurar que se iba "a tomar algo" porque "todos nos lo hemos ganado".

Un punto de encuentro para la ciencia y la política

Durante la jornada, el legendario guitarrista coincidió y se saludó con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quien también se desplazó al Observatorio Astrofísico de Javalambre para presenciar el acontecimiento.

El Pico del Buitre, ubicado en una de las zonas con los cielos más limpios pero también más despobladas de la provincia, congregó a decenas de científicos y personalidades. La trascendencia del enclave fue tal que la propia Agencia Espacial Europea (ESA) eligió Javalambre como punto neurálgico para retransmitir el eclipse a nivel internacional.