Daniella Bustamante cumple 18 años: de la protección de sus padres a su salto universitario y mediático
La hija de Paula Echevarría y David Bustamante estudiará Marketing en Madrid y comienza a abrirse paso en las redes y el foco público.
El 17 de agosto de 2008 llegó al mundo Daniella, la niña de los ojos del cantante y la actriz y el centro de sus vidas.
Paula Echevarría y David Bustamante posando orgullosos con su hija a las puertas de la iglesia de Santa María de los Ángeles.
Durante años sus padres protegieron su imagen para garantizarle una infancia normal. El cambio llegó en 2025 al posar espontáneamente con su madre en los Premios ELLE.
En unas semanas comenzará sus estudios de Marketing en una universidad madrileña. La joven toma un camino muy distinto al de la interpretación o la música de sus padres. Su perfil en TikTok supera los 50.000 seguidores con contenidos sobre su día a día. Además, acaba de fichar por la agencia de representación de creadores TWIC.
Daniella Bustamante y Paula Echevarría en su 48 cumpleaños
Desde entonces se ha mostrado presente en diferentes photocalls donde su madre ha tenido especial protagonismo, como la fiesta de los 20 años de Paula con Pantene.
Recientemente, ambas han mostrado complicidad cuando el pasado 31 de julio despedían al padre de Paula Echevarría.
Daniella define a su madre Paula como su pilar fundamental y su mayor confidente. La actriz le aconseja mantener la disciplina y disfrutar siempre con responsabilidad.
Por su parte, David Bustamante no oculta el inmenso orgullo que siente al verla crecer. Ambos le brindan un apoyo total en esta nueva faceta que ella decide construir.