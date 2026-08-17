Daniella Bustamante cumple 18 años: de la protección de sus padres a su salto universitario y mediático

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En unas semanas comenzará sus estudios de Marketing en una universidad madrileña. La joven toma un camino muy distinto al de la interpretación o la música de sus padres. Su perfil en TikTok supera los 50.000 seguidores con contenidos sobre su día a día. Además, acaba de fichar por la agencia de representación de creadores TWIC.