Fabiola, "profundamente entristecida" al decir Bertín Osborne que no ha encontrado el amor

Tras verse obligado a cancelar gran parte de su agenda estival debido a los problemas respiratorios derivados de una severa neumonía, Bertín Osborne ha retomado sus compromisos profesionales. Fiel a su habitual espontaneidad, el cantante respondió a una pregunta formulada por la modelo Valeria Mazza sobre el significado del amor. "¿Qué es el amor para ti?", le preguntó la exmodelo argentina. "Yo llevo 50 años intentándolo y no lo he encontrado todavía. La contestación exacta no la conozco".

Esta revelación ha causado sorpresa en la opinión pública, dado el historial sentimental del presentador. A sus casi setenta años, Osborne ha protagonizado dos largos matrimonios. Su primera unión fue con la recordada Sandra Domecq, con quien tuvo a sus hijas Alejandra, Eugenia y Claudia. Posteriormente, compartió más de dos décadas de vida junto a Fabiola Martínez, madre de sus hijos menores, Kike y Carlos. Su afirmación sobre la ausencia de un enamoramiento verdadero pone en entredicho, de manera implícita, la base emocional de ambas relaciones, que siempre se habían percibido como pilares fundamentales en su trayectoria personal.

La reacción a estas palabras no se ha hecho esperar. Fabiola Martínez ha aprovechado su participación en el programa El Show de Paz, emitido por la cadena Telecinco, para responder públicamente a su exmarido. Dejando a un lado el tono conciliador que suele mantener, la empresaria admitió sentirse profundamente entristecida por las afirmaciones del cantante. "Yo estaba convencida de que teníamos dos hijos maravillosos fruto de nuestro amor", confesó visiblemente afectada, añadiendo que una relación de veinte años no se sostiene si no existe un sentimiento genuino de por medio, algo que ella sí experimentó durante el tiempo que compartieron juntos.

Lejos de quedarse en un mero reproche televisivo, Martínez desveló que intentó aclarar el asunto en el ámbito privado. Al conocer el alcance de las declaraciones, decidió ponerse en contacto directo con Osborne para exigirle una justificación, pensando principalmente en el bienestar de sus hijos. Según su relato, el intérprete trató de restar importancia al asunto argumentando que los medios de comunicación habían tergiversado sus palabras y sacado de contexto una respuesta que no pretendía herir a nadie.

La excusa ofrecida por el cantante no convenció a la venezolana. Fabiola Martínez optó por enviarle directamente el fragmento de vídeo en el que se le escucha pronunciar de manera literal que todavía no ha encontrado el amor después de medio siglo de búsqueda. Tras este contundente movimiento, la empresaria confesó que no ha recibido ninguna respuesta por parte del presentador, una actitud que ha incrementado su malestar y que deja en el aire la buena sintonía que ambos aseguraban mantener desde su separación en el año 2021.

Este nuevo desencuentro mediático añade tensión a una etapa ya de por sí compleja para Bertín Osborne, quien trata de centrarse en su recuperación física y en la reactivación de su carrera musical. Por su parte, Fabiola Martínez demuestra una vez más su firmeza a la hora de defender su dignidad y el valor de los años que ambos construyeron como familia, dejando claro que no está dispuesta a tolerar que se reescriba su historia en común frente a los focos.