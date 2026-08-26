Vicky Martín Berrocal y su nueva ilusión, Javier Cabrera, juntos en El Rocío

Vicky Martín Berrocal ha pasado unos días en Almonte con su nueva ilusión Javier Cabrera como dos peregrinos más en el Rocío Chico, que es el traslado de la Virgen desde la aldea hasta Almonte. De momento, ninguno de los dos ha confirmado el noviazgo, incluso Vicky, al ser preguntada en el aeropuerto, no quiso hablar al respecto.

Vicky estuvo acompañada de su hija, Alba Díaz; de su hermana, Rocío, y de otras amigas como Eva González, Carla Pereyra y Jedet. Además de hacer el Camino, también hicieron una excursión en un 4x4 al Parque de Doñana.

Vicky y Javier comparten aficiones y pasiones, como la que tienen por la Virgen de El Rocío. Ambos tienen casa en la aldea. ¿Quién es Javier Cabrera? Se trata de un empresario malagueño de 51 años, que es CEO de una empresa de energía renovable.

Las tranquilas vacaciones de Tamara e Íñigo en Sotogrande

Después de todo el verano sin saber de ellos, en Diez Minutos, Tamara Falcó e Íñigo Onieva pasan unas tranquilas vacaciones familiares en Sotogrande, donde llevan instalados varias semanas. No se han prodigado en salidas y fueron captados yendo a comer a un restaurante de la zona.

Unas vacaciones que están teniendo un marcado carácter familiar ya que Ana Boyer y Fernando Verdasco se encuentran en la misma zona con sus hijos. Según la revista, Ana ha compartido tiempo con Tamara, y esta ha podido disfrutar de su nueva sobrina, Mia. A la vuelta de las vacaciones de verano, Íñigo retoma su club de lujo 'Vega' ahora como administrador único.

Las claves del regreso de Meghan y Harry a Reino Unido

En ¡Hola!, Harry y Meghan vuelven a casa con muchos frentes abiertos tras el fracaso de su sueño americano, donde hay muchas claves e incógnitas sobre el inesperado regreso al Reino Unido tras graves acusaciones a la Corona y los Windsor. Un regreso que no supone que sean considerados de nuevo miembros activos de la familia real, con agenda institucional y labores de representación.

Seis años después de romper con su sueño americano, se instalarán en Reino Unido durante 'un periodo prolongado' buscando un nuevo sitio y un nuevo papel. Todo ello quince meses después de confesar a la BBC que "no veía un escenario en el que pueda traer a mi mujer y a mis hijos de vuelta".

Tras sus fracasos profesionales, se hablaba de una colaboración de Meghan en la nueva serie de Guy Ritchie The Gentlemen pero la plataforma no la ha incluido en sus nuevas incorporaciones. Además, algunas fuentes señalan que la propuesta 'peligra' ante la ola de rechazo de los espectadores.

Harry tiene que hacer frente a 11 millones de euros en costes judiciales contra la editorial del Daily Mail tras haber perdido la demanda. Los medios británicos hablan de "realeza privada con un plus".

Elsa Pataky y su 50 cumpleaños protagonizan la portada de la revista ¡Hola!

Elsa Pataky cumple 50 años y habla de su familia aventurera, sus inquietudes y retos en Australia, país en el que lleva 12 años. En un reportaje de 14 páginas, Pataky confiesa sentirse en su momento de mayor plenitud, más fuerte y tranquila que nunca, y para ello se ha regalado dos viajes: a África, con sus amigas, y a Costa Rica, con su marido, Chris Hemsworth, y sus hijos.

Cuenta cómo pasó el día de su 50 cumpleaños entre aeropuertos y retrasos intentando llegar con sus hijos a la final del Mundial, en Nueva York, aunque no pudo ser porque llegaron tarde, aunque fueron a ver la celebración.

Un reportaje realizado desde su propia granja, rodeada de animales donde posa para una colaboración con Spell, una firma de estilo boho chic de Byron Bay con la que comparte su forma de entender la vida: libre, aventurera y en plena naturaleza.

Además, cuenta sus ganas de devorar el mundo haciendo alpinismo, de la nostalgia por España, donde quiere hacer alpinismo e ir a los Picos de Europa, y que no le importa que se sepa la edad que tiene estampando camisetas con el 50, del que confiesa que son los nuevos 30. Su marido, Chris Hemsworth, le dedicó el siguiente mensaje: "Feliz cumpleaños a la eternamente aventurera, amante de la diversión, de los buenos momentos y hermosa".

Preocupación por la salud de Edmundo Arrocet

En Semana, Edmundo Arrocet está esperando el resultado de unas pruebas realizadas en un hospital madrileño. "Me han visto una mancha y un bulto en el riñón". La revista muestra imágenes de Edmundo acudiendo al hospital La Princesa.

"Me hice un chequeo y los médicos han visto algo y han decidido hacer unas pruebas para ver qué es". "Me han pedido que no viaje y que me hiciera todas estas pruebas de las que estamos esperando resultados".

"Lo que me han dicho los médicos es que han visto una mancha y un bulto en el riñón que están analizando. Por eso me han pedido que no viajara y que me hiciera todas estas pruebas que estamos esperando resultados. Estoy a la espera... Me han dicho que para finales de este mes me dirán algo".

Carlos Latre se separa de su mujer Yolanda Marcos

Fuentes cercanas aseguran que la separación entre Carlos Latre y Yolanda ha transcurrido de manera cordial. La relación de ambos sigue siendo estupenda. La pareja tuvo ya una crisis anterior, en el 2015 cuando Latre explicó que dejó la relación porque necesitaba saber quién era él. Ese paréntesis les había permitido reajustar su relación desde una mayor madurez.

Ambos se conocieron en la radio en 1999. Ella ejercía de jefa de Informativos de Radio España. En junio de 2004 se casaron y tuvieron a su hija Candela, que a sus 20 años quiere seguir los pasos artísticos de su padre.

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos: ¿dos ex bien avenidos o segunda oportunidad?

En ¡Hola! y Diez Minutos, Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos comparten juntos unos días de vacaciones en Marbella. Ambos continúan su relación de amistad a pesar de la ruptura de su relación en octubre de 2025 tras un noviazgo de 4 años.

Compartieron un rato de relax, un paseo y una charla en un chiringuito. Mientras Claudia escucha con atención, Ernesto bebe agua.

Cóctel de noticias

Los famosos apuran su verano: Aitana y Plex desconectan en Tailandia, donde han estado con un grupo de amigos; Kira Miró y Salva Reina, juntos en Mallorca disfrutando del mar y de una comida con amigos y Eva González disfruta de una escapada en Cádiz.

Los reyes Federico y Mary junto a su sobrino Nicolás de Monpezat asisten a la boda del ahijado de Federico X, y que ha sido considerada como la boda del año en Dinamarca. Nicolás asistió con su novia, la modelo Benedikte Thoustrup.

Tras inaugurar un nuevo restaurante XO en Ibiza, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz disfrutan de unas vacaciones familiares en Ibiza con sus dos hijos y con los padres de la presentadora.

Kendall Jenner y Jacob Elordi, nueva pareja que ya no esconde su relación.