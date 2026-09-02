La hija de Brigitte Macron sigue sus pasos: enamorada de un joven 20 años menor

Parece que el amor y las diferencias de edad vuelven a cruzarse en la familia Macron. Tiphaine Auzière, hija menor de Brigitte Macron, ha comenzado una nueva relación sentimental con un hombre 20 años menor que ella. El afortunado es Antoine Lecomte, un estudiante y emprendedor de 22 años con quien la abogada y novelista francesa, de 42, ha protagonizado ya varias escenas que dejan claro que su romance va en serio.

El destino quiso que se conocieran este verano en Le Touquet, una localidad costera del norte de Francia. Allí, Antoine trabajaba como instructor de kitesurf y fue precisamente él quien enseñó a Tiphaine a manejar un e-foil, una tabla eléctrica que permite deslizarse sobre el agua. Lo que comenzó como una clase de deporte terminó dando paso a una conexión personal que, según personas de su entorno, fue inmediata.

Después de meses manteniendo cierta discreción, Tiphaine y Antoine han comenzado a mostrarse juntos con absoluta naturalidad. La pareja incluso disfrutó de una escapada romántica de 48 horas a Ámsterdam, una experiencia que compartieron parcialmente en sus redes sociales.

Durante su viaje se alojaron en el singular Faralda Crane Hotel, ubicado en una antigua grúa portuaria y con espectaculares vistas sobre la ciudad. Entre paseos, arte contemporáneo, helados y momentos a solas, los dos disfrutaron de una escapada que dejó pocas dudas sobre la naturaleza de su relación.

Su romance también se ha dejado ver en Le Touquet, donde fueron vistos juntos en el Touquet Music Beach, un festival de música electrónica. Pero hay un gesto que parece especialmente significativo: Tiphaine ya ha presentado a Antoine a sus hijos, Élise y Aurèle, fruto de su anterior relación con el gastroenterólogo Antoine Choteau.

De una larga relación a un nuevo amor

La nueva relación llega después de una etapa de cambios en la vida sentimental de Tiphaine. A comienzos de 2025 puso fin a su relación con Antoine Choteau, padre de sus dos hijos, después de muchos años juntos.

La pareja mantenía una unión civil desde 2010 y la separación, según las informaciones que trascendieron entonces, fue amistosa. Sus complicadas agendas y la distancia entre París y el norte de Francia habrían contribuido al desgaste de la relación.

Ahora, Tiphaine parece haber recuperado la ilusión junto a un hombre que, además de compartir su pasión por el mar y la aventura, también tiene una marcada faceta empresarial.

Antoine Lecomte estudia Administración de Empresas y es fundador de Mission Kiteboarding, una compañía dedicada al diseño de material para este deporte. En 2025 consiguió, además, el tercer puesto en una competición de kitesurf.

El sorprendente paralelismo con Brigitte Macron

La diferencia de edad entre Tiphaine y Antoine ha hecho que todas las miradas se dirijan inevitablemente hacia Brigitte Macron. Y es que la historia de madre e hija guarda un curioso punto en común: ambas han encontrado el amor junto a hombres considerablemente más jóvenes que ellas.

En el caso de Brigitte y Emmanuel Macron, la diferencia es de 25 años. Se conocieron cuando ella tenía 39 años, estaba casada, era madre de tres hijos y ejercía como profesora en el colegio La Providence de Amiens. Emmanuel, por entonces, tenía 15 años y era su alumno.

Aquella relación generó una enorme controversia en su entorno familiar y los padres del futuro presidente francés decidieron enviarlo a París para continuar sus estudios. Sin embargo, la historia de amor sobrevivió al paso del tiempo y terminó convirtiéndose en una de las parejas más conocidas de Francia.

Tiphaine vivió aquella historia desde una posición privilegiada. Solo tenía nueve años cuando su madre comenzó su relación con Macron y, con el paso de los años, se convirtió en una de sus grandes defensoras.

En 2018, la propia Tiphaine resumió lo que significaba para ella la relación de su madre con el actual presidente francés con una frase reveladora: "Si tuviera que dar una imagen del amor, sería la de Emmanuel y mamá". Ahora, varias décadas después, es ella quien protagoniza un romance marcado por una notable diferencia de edad.